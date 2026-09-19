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Brighton não toma conhecimento e vence Arsenal com facilidade pela Premier League

Escrito por Matheus Godoy (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Após uma sequência positiva neste início de temporada, o Arsenal acabou derrotado pela primeira vez na manhã deste sábado (19), em partida da 5ª rodada da Premier League. A equipe de Mikel Arteta foi superada pelo Brighton, no Falmer Stadium, por 3 a 0, e perdeu a liderança da competição.

O time de Londres não fez uma boa apresentação e foi facilmente envolvido pela equipe adversária, comandada pelo jovem Fabian Hürzeler, de apenas 33 anos. No primeiro tempo, foram dois gols em duas finalizações, anotados por Pascal Gross e Charalampos Kostoulas. No segundo tempo, o espanhol Chema Andrés complementou.

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O Arsenal vinha de uma sequência de sete vitórias em sete partidas na temporada e tinha a primeira colocação da competição. Cabe ressaltar que o Manchester City, de Enzo Maresca, ainda não entrou em campo na rodada e ganhou a ponta com a perda de saldo de gols do time londrino.

Por outro lado, o Brighton mantém a sequência positiva, com três vitórias nas últimas quatro partidas. Neste início de temporada são quatro triunfos, dois empates e apenas uma derrota, para o Chelsea, no final de agosto, pela Premier League.

O JOGO:

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O primeiro tempo foi de muita intensidade por parte do Brighton, pressionando a saída de bola do Arsenal e forçando o erro de passe dos jogadores adversários. Mesmo sem muitas finalizações, a equipe comandada por Fabian Hürzeler não sofreu perigo e não teve dificuldade para neutralizar o time londrino.

A intensidade do time de azul trouxe resultados aos 30 minutos de partida, quando Pascal Gross recebeu da entrada da área e chutou no canto esquerdo do goleiro David Raya. O arqueiro espanhol tentou se esticar, mas a bola bateu na trave antes de morrer no fundo das redes. O alemão de 35 anos marcou pela quarta vez na temporada.

No final do segundo tempo, o Arsenal teve a melhor oportunidade para igualar o placar. Martin Ødegaard teve a chance de bater para o gol, mas acabou pressionado pela defesa e não colocou força no arremate. Mesmo assim, a bola se ofereceu para Bukayo Saka dentro da área, que não pegou em cheio e facilitou a defesa de Bart Verbruggen.

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Porém, no contra-ataque, o Brighton chegou ao segundo gol, complicando definitivamente a vida do técnico Mikel Arteta. O gol foi anotado pelo jovem Charalampos Kostoulas, que pegou firme, de fora da área, e acertou o canto do goleiro Raya. O atleta de 19 anos chegou ao quarto gol na temporada.

Na segunda etapa, o time mandante manteve a mesma pegada e não dava espaços para o atual campeão da Premier League. Além disso, a equipe conseguia chegar com muito perigo toda vez que subia ao ataque.

Aos 11 minutos, após cobrança de escanteio, o espanhol Chema Andrés ganhou da defesa e cabeceou para anotar o terceiro gol da equipe. O jogador chegou recentemente ao clube e anotou pela primeira vez com a nova camisa.

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O Arsenal teve sua melhor oportunidade na partida aos 32 minutos do segundo tempo. Viktor Gyökeres deixou Kai Havertz sozinho com o goleiro, mas o alemão não tirou o suficiente e Verbruggen fez ótima defesa para evitar uma possível reação da equipe londrina.

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