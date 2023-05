Brighton & Hove Albion bate Manchester United com gol aos 54 minutos do 2º tempo

(via Agência Estado)

A partida entre Brighton & Hove Albion e Manchester United só teve um gol, nesta quinta-feira, mas foi bastante emocionante. Em um duelo repleto de oportunidades de gol, o Brighton, diante de sua torcida, venceu, por 1 a 0, gol marcado por MacAllister, aos 54 minutos do segundo tempo.

Com o resultado, o United permanece com 64 pontos, em quarto lugar na classificação, enquanto o Brighton subiu para a sexta colocação, com 55 pontos, um a mais que Tottenham e Aston Villa.

O primeiro tempo merecia muitos gols. As equipes, em alguns momentos, foram até irresponsáveis, e abdicaram da defesa em busca de agredir o adversário. Com isso, muitas chances foram criadas.

Destaque para os goleiros Jason Steele, do Brighton, e De Gea, do United. O primeiro foi corajoso para impedir o gol de Martial, enquanto segundo mostrou muito reflexo para interceptar o chute cara a cara de Mitoma.

No segundo tempo, o jogo continuou muito disputado, com as equipes no ataque o tempo todo, mas sem correção nas finalizações.

O único momento desagradável foi protagonizado pelo atacante brasileiro Antony, que reclamou da arbitragem e acabou se desentendendo com o zagueiro Dunk. Os dois chegaram a trocar peitadas e acabaram levando o cartão amarelo.

Aos 40 minutos, o Brighton mais uma vez ficou muito perto de abrir o placar. March passou por três defensores do United e bateu bonito de esquerda, mas a bola passou muito perto do ângulo superior esquerdo de De Gea. Aos 45, MacAllister acertou o alvo, mas o goleiro espanhol fez bela defesa.

No último lance do jogo, após pressão total do Brighton, Shaw meteu a mão na bola dentro da área e foi denunciado pelo VAR. MacAllister bateu o pênalti no ângulo direito alto de De Gea e garantiu os três pontos para explosão da torcida.