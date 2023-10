Brigatti pede calma na Ponte Preta e busca atuação 'totalmente diferente' na Série B

Mesmo à beira da zona de rebaixamento, o técnico João Brigatti não vê a situação da Ponte Preta como desesperadora na Série B do Campeonato Brasileiro. Entretanto, faltando apenas seis jogos para o fim da competição, ele classificou como 'muito complicada' a fase atual e pediu uma apresentação 'totalmente diferente' do time na próxima rodada.

"É complicado pedir calma, principalmente nesse momento, e que o torcedor nos incentive, mas se a gente deixar o desespero tomar conta, aí fica inviável. Eu, como comandante técnico, peço essa calma para que, diante do Ituano, a gente tenha uma apresentação totalmente diferente. Estamos em uma situação muito complicada, mas não desesperadora", avaliou.

No domingo, a Ponte Preta perdeu em casa para o Atlético-GO, por 2 a 0, e permaneceu com 34 pontos, no 16º lugar, uma posição fora do Z-4. Além disso, viu a Chapecoense vencer e chegar a 33 pontos, em 17º.

Brigatti viu falta de concentração em alguns jogadores e prometeu trabalhar o elenco para aumentar a intensidade na reta final. "O que me chamou a atenção durante a semana foi a concentração ao longo dos treinamentos, com alguns jogadores dispersos, bem diferente do que foi contra o Sport. Temos que tomar cuidado com isso e vamos conversar com a fisiologia e com a preparação física, para que a gente tenha intensidade de trabalho, mas que também seja possível recuperar os jogadores", explicou.

Com a última derrota, a Ponte Preta aumentou seu jejum de vitória para sete jogos, sendo três empates e quatro derrotas. O jogo diante do Ituano, pela 33ª rodada, será realizado na segunda-feira (23), às 20h, novamente no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).