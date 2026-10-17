Briga entre torcedores do Athletico e do Palmeiras gera tumulto em Curitiba

O confronto ocorreu no local onde os ônibus com torcedores do Palmeiras estacionaram; PM, GM e PCPR dispersaram a confusão







Mais de 100 torcedores do Athletico e do Palmeiras se envolveram em uma briga generalizada na tarde deste sábado (17), na Estação Atuba, localizada na Estrada da Ribeira, em Curitiba (PR). Segundo a Guarda Municipal, não houve feridos nem presos.

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O confronto ocorreu no local onde os ônibus com torcedores do Palmeiras estacionaram. Torcedores do Athletico aguardavam os adversários no ponto.

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Foto: Reprodução/Redes Sociais Foto: Reprodução/Redes Sociais

De acordo com moradores, a Polícia Militar, a Polícia Civil e a Guarda Municipal agiram rapidamente para dispersar a multidão, com uso de bombas de efeito moral.

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O jogo entre Athletico e Palmeiras está marcado para as 19h30 deste sábado, na Arena da Baixada, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Athletico ocupa a terceira colocação, com 53 pontos, enquanto o Palmeiras é o segundo, com 63.