Briga de Neymar com filho de Robinho repercute na imprensa internacional: 'Perdeu a cabeça'

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 04.05.2026, 09:10:00 Editado em 04.05.2026, 09:17:55
Lutando por vaga à Copa do Mundo, Neymar viu seu nome tomar conta das manchetes internacionais de maneira que não gostaria: por causa de ato de indisciplina. De olho do astro brasileiro, os sites e jornais estrangeiros repercutiram negativamente a briga do camisa 10 do Santos com o jovem Robinho Jr., em treino deste domingo, destacando que o astro "perdeu a cabeça."

O Santos se prepara para a visita ao Recoleta, pela Copa Sul-Americana e quem não disputou o clássico com o Palmeiras, no sábado, teve de treinar no domingo, caso de Neymar. Durante as atividades, a estrela de Cuca não gostou nada de ter sofrido um drible do filho de Robinho e teria pedido para que a jogada fosse feita com menos intensidade. A situação evoluiu para uma discussão entre os dois, com troca de empurrões e até um gesto mais ríspido do experiente jogador. O camisa 10 ainda desferiu uma rasteira no jovem.

"Neymar e Robinho brigam", foi a manchete do Diário AS, de Madri, sobre o desentendimento. No texto, ainda destacou que o jogador "perdeu a cabeça/controle no treino do Santos" e que "em disputa para ir ao Mundial, essa briga fica muito mal para Ney."

Outro jornal da Espanha, o Marca também não deixou a confusão passar em branco e trouxe na manchete que além de brigar, Neymar apelou para "entrada dura e bofetada." E também repercutiu o ato como sendo golpe duro para ir à Copa do Mundo dos Estados unidos, Canadá e México. "O 10 do Santos, cada vez mais perto de se ausentar do Mundial, soma assim mais um problema na difícil temporada."

O jornal A Bola, de Portugal, também reprovou a atitude de Neymar. "Tensão no treino do Santos entre Neymar e filho de Robinho", foi a chamada da notícia, amenizando a briga. "O episódio gerou mal-estar nos bastidores do clube."

O Diário Olé, da Argentina, que costuma fazer sátiras com o futebol brasileiro, noticiou com seriedade a notícia, destacando "confusão no Santos" e que "Neymar "reagiu mal a um drible de Robinho".

Até o L'Équipe da França lamentou o destempero do santista. "Irritado por levar um drible, Neymar teria dado um tapa em Robinho Jr.", foi a manchete. "Essa explosão não ajudará o ex-jogador do Paris Saint-Germain, reacendendo questionamentos sobre seu comportamento."

Futebol NEYMAR Robinho Júnior santos fc
