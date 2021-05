Brentford ganha playoff do Swansea e volta à elite da Inglaterra após 74 anos

Continua após publicidade

A próxima edição do Campeonato Inglês contará com uma equipe que não figurava entre os gigantes do país desde a temporada de 1946/47. O pequeno Brentford garantiu o acesso à inédita Premier League ao ganhar o confronto do playoff contra o Swansea, em Wembley, por 2 a 0 neste sábado. Sobe após 74 anos, depois de bater na trave nas últimas temporadas.

"Nós somos Premier League", festejou o clube centenário, fundado em 1889, em suas redes sociais. Diferentemente de outros países, os futuros adversários fizeram questão de cumprimentar o novo integrante da elite. Foram muitas as mensagens de parabéns e sejam bem-vindos. Até mesmo do Manchester City, que decide neste sábado a Liga dos Campeões contra o Chelsea.

Dirigido pelo dinamarquês Thomas Frank e comandado pelo artilheiro Ivan Toney, autor de 33 gols no acesso, o Brentford ganhou do Swansea por 2 a 0 neste sábado para se unir a Norwich e Watford, que estão de volta à elite por terem ficado nas duas melhores posições da Segunda Divisão.

O "The Bees", como é conhecido o novo integrante do Campeonato Inglês, será o 50° time diferente que disputará a Premier League, desde 93, quando a competição adorou os atuais moldes de disputa. Emiliano Marcondes, autor de um dos gols do acesso, é dinamarquês, mas filho de mãe brasileira.

Superar o Swansea foi também tirar um peso das costas da equipe. O Brentford havia disputado sete vezes a final dos playoffs para o acesso na Inglaterra nos últimos 10 anos e saído derrotado em todas.

Matthew Benha, torcedor do clube desde a infância e também dinamarquês, dono de fortuna feita no mundo das apostas esportivas, decidiu comprar o Brentford para concretizar o sonho de vê-lo entre os melhores. Conseguiu e promete investir para que não seja uma passagem de apenas uma temporada. Ele também é acionista do Midtjylland.