Breno Lopes vai à quadra de organizada do Palmeiras e pede desculpa: 'Sincero perdão'

O clima tenso entre Breno Lopes e a torcida do Palmeiras parece ter se encerrado. Após comemorar o gol da vitória conta o Goiás pelo Brasileirão xingando e fazendo gestos obscenos para a torcida no Allianz Parque, o atacante esteve na quadra da principal organizada do time paulista e gravou um vídeo pedindo desculpas pelo ocorrido na última sexta-feira.

continua após publicidade

"Fala, torcedor palmeirense. Vim aqui na quadra da Mancha me desculpar com todos que se sentiram ofendidos com o meu gesto no jogo contra o Goiás. Sempre defendi e honrei as cores do Palmeiras, nunca me achei superior à entidade. Meu sincero perdão. Foi uma semana muito turbulenta depois do clássico contra o Corinthians. Estava emocionalmente abalado e acabei tomando uma decisão muito equivocada. Estou totalmente arrependido e peço um voto de confiança. Isso jamais vai voltar a acontecer", explicou o jogador ao lado de integrantes da organizada.

A semana difícil após o clássico se deve também pelo fato que Breno Lopes perdeu a grande chance do jogo em Itaquera. Nos acréscimos do segundo tempo, o atacante completou cruzamento dentro da pequena área e viu Cássio fazer grande defesa. O erro do jogador fez parte da torcida ficar raivosa com o atleta. Além disso, antes do gol no sábado, Breno perdeu duas chances de gol e acabou explodindo na comemoração.

continua após publicidade

Na saída de campo, Weverton, que é um dos líderes do elenco do Palmeiras, já saiu em defesa do companheiro de equipe e tentou contornar a situação com a torcida. Para o goleiro, comemoração efusiva do atacante como um "desabafo", e não um ataque aos torcedores presentes no Allianz por vaias ou críticas. "Não só Breno, mas todos os jogadores têm muito respeito pela torcida. A gente tem parceria incrível. Breno comemorou, desabafou, mas não se pode jamais falar de desrespeito", disse o goleiro.

Já o técnico Abel Ferreira tentou deixar claro a importância do feito de Breno Lopes com a camisa do Palmeiras. Analisando a partida de sexta-feira, o técnico valorizou o fato do gol da vitória do time ter sido feito pelo jogador.

"O mais importante é o apoio dos nossos torcedores. Ele fez o gol da vitória, era isso que precisávamos. Não é um jogador que tem atuado tanto quanto queria, mas tem seu nome na história do clube. Eu confio, gosto e tem gol", complementou o português.

continua após publicidade

No fim de semana, a presidente Leila Pereira, que não tem uma boa relação com a torcida organizada e é cobrada de maneira constante pela forma como administra o time, usou as redes sociais para demonstrar seu apoio a Breno Lopes e reconheceu uma "gratidão eterna" pelo fato do jogador ter marcado o gol do título da Libertadores de 2020.

"Palmeiras Campeão da Libertadores 2020!! Esta imagem estará para sempre em nossa memória e em nossos corações!! Gratidão Eterna e Apoio Incondicional!! Avanti Palestra!!", publicou Leila.