Bremer, novato da seleção, foi melhor defensor da Itália e herdou camisa de lenda

O zagueiro Bremer, da Juventus, foi uma das principais novidades da convocação da seleção brasileira feita por Tite nesta sexta-feira. O nome pode soar estranho para parte dos torcedores do Brasil, já que o jogador de 25 anos fez apenas 33 jogos pelo Atlético Mineiro entre 2017 e 2018. No futebol da Itália, contudo, já é assunto há algum tempo, não à toa foi eleito melhor defensor do Italiano na edição 2021/2022, como jogador do Torino, e acabou contratado pela Juve, clube no qual herdou a camisa 3 usada por 17 anos pelo ídolo Chiellini.

Baiano de Itapitanga, Bremer passou pelas categorias de base do Desportivo Brasil, de Porto Feliz, no interior paulista, antes de ganhar uma chance no sub-20 do São Paulo. Mais tarde, já no Atlético-MG, fez sua estreia como profissional em 2017, temporada na qual viveu um período como titular, mas perdeu espaço. Foram 15 jogos no total. Em 2018, começou o ano como reserva, mas ganhou oportunidades diante de lesões constantes de Leonardo Silva e fez 18 partidas, 16 entre os titulares. Em julho, foi vendido por 5,5 milhões de euros para o Torino.

A primeira temporada na Itália foi de adaptação para o jovem zagueiro, na época com 21 anos. Ele fez apenas sete jogos. Nos anos seguintes, contudo, firmou-se como titular absoluto e viveu seu auge na última temporada, quando foi eleito melhor defensor do Campeonato Italiano.

Durante a disputa da competição, foi o recordista de desarmes (284) e interceptações (105), além de ter sido o defensor que mais venceu duelos aéreos (132). "Bremer é a mistura entre eficiência técnica e física. Taticamente maduro, não desperdiça energia e está sempre pronto nos momentos-chave, superando 94% de eficiência em ações de alta aceleração", diz um trecho do anúncio da premiação.

O desempenho chamou a atenção de diversos clubes da Europa. A imprensa europeia especulou interesses de clubes como PSG, Tottenham e Manchester United, mas a briga real para contratá-lo foi entre gigantes italianos. Bremer chegou a conversar com a Internazionale de Milão. A proposta, porém, não agradou o Torino, que acabou fechando a venda para a Juventus.

O brasileiro chegou ao time de Turim justamente após a saída do ídolo Giorgio Chiellini para o Los Angeles FC, dos Estados Unidos. O zagueiro italiano de 38 anos estava no clube desde 2005 e foi nove vezes campeão da liga nacional. Durante este tempo, foi dono da camisa 3, herdada por Bremer em sua chegada à Velha Senhora. "Giorgio para mim é um ídolo, é um dos melhores zagueiros. Eu conversei com ele e ele me disse para ficar tranquilo. Perguntei-lhe se eu poderia ficar com a camisa 3 ele me falou que não havia nenhuma problema", disse Bremer quando questionado sobre o assunto em entrevista.

Também na última janela de transferências, a Juve vendeu o holandês De Ligt para o Bayern de Munique, o que abriu ainda mais espaço para Bremer, que foi titular nos seis jogos disputados pela equipe até agora nesta temporada. Foram seis pelo campeonato italiano (duas vitórias e três empates) e um pela Liga dos Campeões (derrota por 2 a 1 para o Paris Saint-Germain).