Brawn prepara aposentadoria da Fórmula 1 e deixa legado de aperfeiçoamento

(via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Um dos nomes mais influentes do automobilismo está saindo de cena. No circuito desde os anos 70, o engenheiro Ross Brawn tem no seu currículo grandes equipes e pilotos de ponta nestes anos de estrada. A passagem pela Benetton, quando ajudou Schumacher a ganhar seus dois primeiros títulos, foi só o começo. Na Ferrari, perpetuando a parceria com o alemão, foram cinco mundiais de pilotos e seis de construtores entre 1999 e 2004. No final, sua competência voltou a se destacar na função de diretor esportivo da Liberty Media, empresa que comprou a F-1 em 2017 de Bernie Ecclestone e mudou a cara da modalidade.

continua após publicidade .

"É hora de me aposentar. Fizemos a maior parte do trabalho e agora estamos em um período de consolidação. Há um carro novo chegando em 2026, muito distante para mim. Melhor que o próximo grupo de pessoas assuma esse manto", anuncia o veterano engenheiro em texto publicado no site oficial da Fórmula 1.

O êxito nos últimos anos como diretor esportivo deu à modalidade, uma nova cara. Com ele, a Fórmula 1 ganhou mais presença nas mídias sociais e passou a ser mais atraente para os fãs. Introdução de corridas curtas de classificação foi outra boa novidade. O grande lance, porém, foi no campo do relacionamento, quando os pilotos passaram a ter mais voz ativa nas tomadas de decisão.

continua após publicidade .

O tempo, no entanto, tem sido implacável. Com ele, chega a certeza do dever cumprido. Brawn manifesta seu pensamento e vê na última temporada, que teve o título mundial de Max Verstappen, o fim de seu ciclo. "Deixei de querer fazer parte de uma equipe - decidi que já tinha feito isso o suficiente! E esta era a única coisa que poderia ter apelado. Tive muita sorte de ter recebido a oportunidade da Liberty e foi um trabalho de amor".

Com a aposentadoria a caminho, Brawn sai de cena, mas garante que a distância jamais o afastará de sua maior paixão: as corridas. "Adorei quase todos os minutos da minha carreira de 46 anos e tive a sorte de ter trabalhado com grandes equipes, grandes pilotos e ótimas pessoas. Eu não teria mudado nada. Uma certeza é que sem o apoio da minha esposa e família eu não teria conseguido e nem gostaria de ter feito", comenta.