Brasileiros se destacam, Ekambi brilha e Lyon vence mais uma na Liga Europa

Com uma atuação convincente, com destaque para Ekambi e para os brasileiros, o Lyon venceu a segunda na Liga Europa e despontou no Grupo A. Nesta quinta-feira, o time francês derrotou o Broendby IF, da Dinamarca, por 3 a 0, na França. Ekambi foi a estrela da partida, com dois gols e uma assistência.

Os anfitriões contaram com três brasileiros em campo: Thiago Mendes, Emerson e Lucas Paquetá, este último convocado com frequência por Tite na seleção brasileira. E o trio não decepcionou. Após um primeiro tempo fraco, o Lyon desencantou na etapa final aos 17 minutos, em lance iniciado por Thiago Mendes. Ele levantou na área, Paquetá escorou de cabeça para o meio da área e Ekambi cabeceou para as redes.

A contagem aumentou aos 25, quando Cherki investiu pela linha de fundo, pela direita, e cruzou rasteiro para trás para Ekambi completar para as redes. No minuto seguinte, Aouar quase ampliou ao acertar a trave. O terceiro gol veio aos 40, desta vez com Ekambi atuando como "garçom". Ele cruzou da direita, o lado em que tudo acontecia para o Lyon, e Aouar deu um peixinho para mandar para as redes.

O Lyon chegou aos seis pontos, ocupando a ponta do Grupo A. O Sparta Praga, que venceu o Rangers por 1 a 0 também nesta quinta, vem em seguida, com quatro. O Broendby IF tem um, enquanto o Rangers segue sem pontuar.

Já o Napoli segue sem vencer no Grupo C. O tradicional time italiano foi derrotado pelo Spartak Moscou por 3 a 2, em casa. Promes, duas vezes, e Ignatov anotaram os gols do time russo. Elmas e Osimhen balançaram as redes pela equipe anfitriã. Na rodada de estreia, o Napoli havia empatado com o Leicester City por 2 a 2, na Inglaterra.

Assim, com apenas um ponto conquistado em dois jogos, o time de Nápoles ocupa apenas o terceiro lugar, à frente somente do Leicester. Curiosamente, ambos os clubes iniciaram sua campanha com status de favoritos do grupo, liderado pelo Legia Warszawa, com seis pontos após bater o time inglês por 1 a 0, em casa, na Polônia.

Pelo Grupo B, o PSV Eindhoven venceu a primeira, e logo com goleada. Bateu o Sturm Graz, da Áustria, por 4 a 1, fora de casa. Lidera a chave com os mesmos quatro pontos do Monaco, que empatou com a Real Sociedad por 1 a 1.

O Grupo D contou com duas vitórias nesta quinta. O Olympiakos fez 3 a 0 no Fenerbahçe na Turquia, enquanto o Eintracht Frankfurt foi até a Bélgica para superar o Royal Antuérpia por 1 a 0. O time grego lidera a chave, com seis pontos, enquanto o alemão ocupa o segundo posto, com quatro.