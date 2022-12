Brasileiros são decisivos, Newcastle vence Leicester e vira vice-líder do Inglês

(via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A interrupção do Campeonato Inglês por causa da Copa do Mundo do Catar não "esfriou" o time do Newcastle. Sensação da temporada, o novo rico da Europa aplicou 3 a 0 no Leicester City, fora de casa, nesta segunda-feira, com atuação decisiva dos seus jogadores brasileiros.

continua após publicidade .

Com sua sexta vitória consecutiva, o Newcastle entrou na briga direta pela liderança da tabela. Chegou aos 33 pontos, deixando para trás o Manchester City (32), que ainda jogará nesta rodada, e se aproximou do líder Arsenal, que soma 37 e ainda jogará nesta segunda de "Boxing Day". Já o Leicester é apenas o 13º, com 17.

Sem perder o forte ritmo que vinha exibindo antes da Copa, o Newcastle resolveu o jogo no primeiro tempo. Aos 32 minutos, já vencia por 3 a 0. A contagem foi aberta logo aos três, quando Joelinton sofreu falta dentro da are. O pênalti foi convertido por Wood. Quatro minutos, Bruno Guimarães deu lindo passe para Almiron anotar o segundo gol.

continua após publicidade .

Aos 32, Joelinton deixou a sua marca ao cabecear para as redes, após levantamento na área. A boa vantagem foi sustentada com facilidade no segundo tempo, em que o Leicester pouco ofereceu perigo aos visitantes.

Em outro jogo do dia, o Fulham derrotou o Crystal Palace também por 3 a 0, longe de casa. A equipe visitante, que teve os brasileiros Willian (ex-Corinthians) e Andreas Pereira (ex-Flamengo) entre os titulares, balançou as redes com Reid, Ream e Mitrovic. O Fulham chegou aos 19 pontos, em 10º lugar, enquanto o Crystal Palace vem logo atrás, com a mesma pontuação.

Também jogando longe do seu estádio, o Wolverhampton derrotou o Everton por 2 a 1, com gols de Podence e Ait-Nouri. O brasileiro naturalizado espanhol Diego Costa esteve em campo, mas passou em branco. Com a vitória, o Wolverhampton, que confirmou o brasileiro Matheus Cunha no fim de semana, deixou temporariamente a lanterna, com 13 pontos, em 18º.

O confronto entre Southampton e Brighton também terminou com vitória do visitante. Pelo placar de 3 a 1, o Brighton levou a melhor graças aos gols de Lallana, Perraud (contra) e March. O time vencedor já aparece no sétimo lugar da tabela, com 21 pontos.