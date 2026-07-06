Brasileiros invadem redes de Haaland e pedem eliminação da Argentina; veja

Após marcar dois gols contra o Brasil, atacante da Noruega é cortejado por internautas para frear os caminhos de Argentina e França no Mundial

O atacante Erling Haaland consolidou-se como um dos grandes protagonistas da Copa do Mundo de 2026 ao comandar a classificação da Noruega sobre o Brasil, por 2 a 1, no último domingo. Autor dos dois gols que eliminaram a Seleção Brasileira nas oitavas de final, o craque virou o centro das atenções nas redes sociais. Ao publicar registros da partida, o jogador recebeu uma enxurrada de comentários de torcedores brasileiros que, apesar da desclassificação, adotaram o rival e fizeram um apelo unânime: eliminar a Argentina do torneio.

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Para que o desejo dos torcedores se concretize, no entanto, as duas seleções precisam avançar em seus respectivos chaveamentos, já que um confronto entre Noruega e Argentina só pode acontecer em uma eventual semifinal. Antes disso, a equipe de Haaland terá que passar pela Inglaterra nas quartas de final. Do outro lado, o time liderado por Lionel Messi ainda precisa superar o Egito nas oitavas e, na sequência, enfrentar o vencedor do duelo entre Colômbia e Suíça.



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A ousadia dos internautas brasileiros nas redes do camisa 9 norueguês foi além do clássico rival sul-americano, incluindo também pedidos para que ele elimine a França. A seleção de Kylian Mbappé, apontada como uma das grandes favoritas ao título do Mundial, está na outra chave e só cruzaria o caminho dos noruegueses em uma possível final. O próximo passo da Noruega na competição ocorre no sábado, dia 11 de julho, às 18h, quando a equipe enfrenta os ingleses na busca por uma vaga entre os quatro melhores do mundo.