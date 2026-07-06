Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Esportes
publicidade
INTERNET

Brasileiros invadem redes de Haaland e pedem eliminação da Argentina; veja

Após marcar dois gols contra o Brasil, atacante da Noruega é cortejado por internautas para frear os caminhos de Argentina e França no Mundial

Escrito por Da Redação
Publicado em 06.07.2026, 14:49:52 Editado em 06.07.2026, 16:47:43
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Brasileiros invadem redes de Haaland e pedem eliminação da Argentina; veja
Autor Foto: Divulgação/Fifa

O atacante Erling Haaland consolidou-se como um dos grandes protagonistas da Copa do Mundo de 2026 ao comandar a classificação da Noruega sobre o Brasil, por 2 a 1, no último domingo. Autor dos dois gols que eliminaram a Seleção Brasileira nas oitavas de final, o craque virou o centro das atenções nas redes sociais. Ao publicar registros da partida, o jogador recebeu uma enxurrada de comentários de torcedores brasileiros que, apesar da desclassificação, adotaram o rival e fizeram um apelo unânime: eliminar a Argentina do torneio.

📰 LEIA MAIS: Por que Bruno Guimarães e não Vini Jr? Ancelotti justifica escolha após queda na Copa

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Para que o desejo dos torcedores se concretize, no entanto, as duas seleções precisam avançar em seus respectivos chaveamentos, já que um confronto entre Noruega e Argentina só pode acontecer em uma eventual semifinal. Antes disso, a equipe de Haaland terá que passar pela Inglaterra nas quartas de final. Do outro lado, o time liderado por Lionel Messi ainda precisa superar o Egito nas oitavas e, na sequência, enfrentar o vencedor do duelo entre Colômbia e Suíça.


  • Brasileiros invadem redes de Haaland e pedem eliminação da Argentina; veja1 de 7
    Foto: Autor: Reprodução/Instagram
  • Brasileiros invadem redes de Haaland e pedem eliminação da Argentina; veja2 de 7
    Foto: Autor: Reprodução/Instagram
  • Brasileiros invadem redes de Haaland e pedem eliminação da Argentina; veja3 de 7
    Foto: Autor: Reprodução/Instagram
  • Brasileiros invadem redes de Haaland e pedem eliminação da Argentina; veja4 de 7
    Foto: Autor: Reprodução/Instagram
  • Brasileiros invadem redes de Haaland e pedem eliminação da Argentina; veja5 de 7
    Foto: Autor: Reprodução/Instagram
  • Brasileiros invadem redes de Haaland e pedem eliminação da Argentina; veja6 de 7
    Foto: Autor: Reprodução/Instagram
  • Brasileiros invadem redes de Haaland e pedem eliminação da Argentina; veja7 de 7
    Foto: Autor: Reprodução/Instagram

📲Entre no nosso canal de notícias do WhatsApp do TN

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A ousadia dos internautas brasileiros nas redes do camisa 9 norueguês foi além do clássico rival sul-americano, incluindo também pedidos para que ele elimine a França. A seleção de Kylian Mbappé, apontada como uma das grandes favoritas ao título do Mundial, está na outra chave e só cruzaria o caminho dos noruegueses em uma possível final. O próximo passo da Noruega na competição ocorre no sábado, dia 11 de julho, às 18h, quando a equipe enfrenta os ingleses na busca por uma vaga entre os quatro melhores do mundo.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Argentina BRASIL Copa do Mundo Futebol Haaland noruega
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Esportes

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV