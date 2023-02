Brasileiros ganham baterias e País terá seus nove surfistas na 2ª fase em Sunset

(via Agência Estado)

A Brazilian Storm está em alta na segunda etapa do Circuito Mundial de Surfe. Nesta quarta-feira foram disputadas as quatro baterias que restavam da primeira etapa e os três representantes do País ganharam e confirmaram a classificação à próxima fase dos nove representantes verde e amarelo em Sunset Beach, no Havaí.

Gabriel Medina, Samuel Pupo e Yago Dora aproveitaram bem o dia com melhores ondas do que a estreia, na segunda-feira, e não deram chance para os concorrentes. Medina fechou o dia com 11.67, diante dos australianos Ryan Callinan, que fez 9.87, e de Connor O'Leary, com 9.33. Depois de garantir sua pontuação, o brasileiro passou os últimos cinco minutos apenas marcando o rival.

Samuel Pupo pegou boas ondas, fez 10.66 e terminou em primeiro na bateria contra o americano Griffin Colapinto (9.10) e o havaiano Ian Gentil (8.76). Yago Dora foi para a água e também deu show, encaixando um belo aéreo e avançando na frente do australiano Callim Robson (5.43) e do havaiano Rio Waida (2.83). O brasileiro sobrou na água, com 13.00.

PRIMEIRO DIA

A primeira parte do evento foi dividida em dois dias por causa da falta de ondas. Nas primeiras classificatórias, na segunda-feira, o Brasil já havia se dado bem com 100% de seus representantes classificados - seis surfistas foram para a segunda fase. Sob os olhares da filha Mahina, o campeão mundial Filipe Toledo, o Fifipinho, deu show e ganhou sua bateria com 13.00 diante do australiano Liam O'Brien (9.17) e o americano Kai Lenny (6.90),

Italo Ferreira passou em segundo, assim como Michael Rodrigues, João Chumbinho, Miguel Pupo, e Caio Ibelli, que levou um susto ao ter a prancha quebrada durante a bateria. Mesmo assim avançou, com 9.73.