Brasileiros caem na preliminar e chineses dominam trampolim no Mundial de Esportes Aquáticos

Os brasileiros Rafael Fogaça e Rafael Max participaram da preliminar do trampolim 3m sincronizado na noite da última sexta-feira e não conseguiram o resultado para avançar no Mundial de Esportes Aquáticos. A dupla brasileira acabou em 22º lugar e ficou fora da final da prova, realizada neste sábado.

A dupla brasileira cometeu alguns erros ao longo das seis rodadas de salto e terminaram com somatório de 301,68, ficando fora das 12 vagas para as finais. Os dois haviam disputado também o trampolim de 1m dos saltos ornamentais no Mundial de Fukuoka, no Japão. Rafael Fogaça ficou em 27º da posição geral após conseguir uma nota de 311,35 pontos. Já Rafael Max foi o 40º colocado, com nota de 285,65.

O primeiro lugar da preliminar havia ficado com os chineses Wang Zongyuan e Long Daoyi, que também venceram a final do trampolim neste sábado, com nota de 456,33. Na primeira prova olímpica com medalhas definidas. A dupla do Reino Unido, Jack Laugher e Anthony Harding, ficou em segundo lugar (424,62 pontos) e os franceses Jules Bouyer e Alexis Jandard levaram o bronze (389,10). Os três países garantem lugar nas Olímpiadas de Paris.

A China também dominou os saltos ornamentais femininos nesta manhã. No trampolim 1m, as asiáticas conseguiram medalha de ouro e prata, com Lin Shan e Li Yajie, respectivamente. O bronze ficou com a mexicana Aranza Vázquez Montano. As brasileiras Anna Lúcia Santos e Luana Lira não conseguiram avançar para as finais da modalidade. A China ainda teve um ouro na plataforma sincronizada mistra com Wang Feilong e Zhang Jiaqi. O Japão também garantiu uma medalha no solo técnico feminino do nado artístico com Yukino Inui.

Também na sexta-feira, Ana Marcela Cunha ficou em quinto lugar dos 10 quilômetros de Águas Abertas no Mundial de Fukuoka, resultado que a deixa sem vaga nas Olímpiadas de Paris do próximo ano. O primeiro lugar no pódio ficou com a alemã Leonie Back, seguida pela australiana Chelsea Gubecka e pela americana Katie Grimes.