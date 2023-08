Brasileiros Antony e Casemiro lideram virada do Manchester United em amistoso de pré-temporada

No seu penúltimo amistoso de pré-temporada, o Manchester United buscou a virada por 3 a 1 sobre o Lens, da França, com participação fundamental dos seus jogadores brasileiros. Após sair perdendo com um gol impressionante do meio de campo no primeiro tempo, Antony deu assistência e marcou o gol da virada, enquanto Casemiro fechou o placar por 3 a 1.

Um dos reforços do time inglês para a temporada, o goleiro Andre Onana, substituto de David De Gea, estava adiantado e foi surpreendido com um golaço de primeira do meio de campo marcado por Florian Sotoca, aos 23 minutos. Antony começou a puxar a reação no segundo tempo. Aos 3, o brasileiro deu bom passe para o camisa 10 Marcus Rashford marcar o empate. Cinco minutos depois, Antony recebeu de Garnacho para fazer o gol da virada. Aos 14, Rashford cabeceou, a bola bateu em Casemiro e foi parar no fundo das redes.

Outro reforço do Manchester para a temporada, o inglês Mason Mount atuou como titular e desperdiçou uma chance clara de gol no primeiro tempo. Neste sábado, pouco antes do jogo, o Manchester United anunciou a contratação do jovem atacante dinamarquês Rasmus Højlund, que estava na Atalanta.

Højlund assina contrato por cinco anos, com possibilidade de um ano de extensão. A transferência terá preço inicial de 82 milhões de dólares (cerca de R$ 400 milhões), com taxas de desempenho que podem alcançar outros 10 milhões de dólares (48 milhões de reais).

O time de Erik ten Hag havia perdido os três amistosos anteriores a este, após começar a série de jogos de pré-temporada com três triunfos. Neste domingo, a equipe inglesa ainda enfrentará o Athletic de Bilbao, da Espanha. A estreia no Campeonato Inglês acontece na segunda-feira (14), contra o Wolverhampton.

OUTROS AMISTOSOS

Em mais um jogo amistoso na manhã deste sábado, o Bayer Leverkusen goleou o West Ham, de Lucas Paquetá, por 4 a 0. Jonas Hogmann, Thilo Kehrer (contra), Okoh Boniface e Robert Andrich marcaram os gols. O Villarreal empatou por 1 a 1 com o Nice. Já o Wolverhampton, adversário do Manchester United na estreia do Campeonato Inglês, venceu o Rennes por 3 a 1, com gol do brasileiro João Gomes, recentemente contratado junto ao Flamengo.