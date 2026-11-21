O piloto brasileiro Diogo Moreira se envolveu em um acidente impressionante durante a primeira sessão qualificatória da etapa do Grande Prêmio de Portugal da MotoGP. Apesar da imagem impactante, o competidor não se machucou seriamente e saiu caminhando após o incidente neste sábado, 21.

Moreira com a roda traseira na zebra de uma das curvas do circuito de Algarve, em Portimão, e foi arremessado da moto. O brasileiro caiu de costas e deslizou na pista até a área de escape.

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A sessão foi imediatamente interrompida com bandeira vermelha. Como Moreira estava liderava a sessão quando o acidente aconteceu, o brasileiro conseguiu competir na segunda etapa classificatória, em que garantiu o 11º lugar do grid em Portugal.

A transmissão flagrou a reação de Marc Márquez, líder da competição, que não escondeu o choque com o acidente. O piloto da Ducati que pode faturar o seu oitavo título da MotoGP neste fim de semana comentou sobre o incidente à imprensa. "Vendo a queda do Moreira, era preciso ter cuidado: as condições estavam difíceis", disse o espanhol.

O Grande Prêmio de Portugal de MotoGP acontece neste domingo, 22, às 10h (horário de Brasília).