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Brasileiro perde consciência durante luta no UFC e é levado ao hospital

Escrito por Estadão Conteúdo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Raoni Barcelos precisou ser levado ao hospital após perder a consciência no quinto round da luta contra Raul Rosas Jr., no UFC Fight Night deste sábado (26), em Las Vegas. O brasileiro foi retirado do octógono de ambulância e encaminhado para exames, incluindo uma tomografia.

O momento aconteceu depois de Rosas Jr. conseguir uma queda no quinto assalto. Raoni bateu no chão e ficou desacordado imediatamente. O árbitro Herb Dean interrompeu a luta e confirmou a vitória do americano de origem mexicana.

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Logo após o fim do combate, Rosas Jr. pediu orações pelo brasileiro. "Primeiramente, quero que todos rezem por Raoni Barcelos. Ele é um guerreiro", disse o vencedor.

Ainda não há um diagnóstico sobre o que fez Raoni perder a consciência. De acordo com Evelyn Rodrigues, repórter do UFC Brasil, o brasileiro foi levado ao hospital para realizar exames relacionados à cabeça e ao rosto. Segundo ela, a avaliação médica ocorreu por precaução.

Davi Ramos, treinador de Raoni, publicou um vídeo nas redes sociais para tranquilizar os fãs após o ocorrido. "O Raoni está bem, está tudo certo, podem ficar tranquilos. Ele foi fazer uma tomografia, mas está tudo certo. A gente está esperando ele, mas podem ficar tranquilos", afirmou.

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Aos 39 anos, Raoni Barcelos tem 22 vitórias e seis derrotas no MMA. Antes do combate deste sábado, o brasileiro vinha de cinco triunfos consecutivos no UFC.

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