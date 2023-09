Brasileiro marca na goleada do Genoa sobre a Roma no Campeonato Italiano

Siga o TNOnline no Google News

Escrito por (via Agência Estado)

O desempenho da Roma no atual Campeonato Italiano é cada vez pior. Nesta quinta-feira, o time da capital perdeu para o modesto Genoa, fora de casa, por 4 a 1. Com o resultado, a equipe romana permanece com apenas cinco pontos, em 16º lugar. Já o Genoa alcançou os sete pontos, em 11º.

O primeiro tempo foi equilibrado. Aos cinco minutos, Gudmundsson abriu o placar para o Genoa, mas, aos 22, Cristante buscou a igualdade para a Roma. Retegui, aos 45, deixou os anfitriões mais uma vez em vantagem.

O segundo tempo também foi bem disputado, mas o Genoa conseguiu a marcação de dois gols na parte final da partida. Thorsby, aos 29, fez 3 a 1, enquanto o brasileiro Junior Messias, aos 36, fechou o placar.

Mais duas partidas foram disputadas nesta quinta-feira e terminaram empatadas. A Fiorentina (sétima colocada, com 11 pontos) visitou o Frosinone (oitavo, nove pontos) e ficou no 1 a 1. Já Monza (15º, seis pontos) e Bologna (13º, sete) não saíram do 0 a 0.