Brasileiro Gui Santos vive expectativa de ser escolhido no Draft da NBA

Marcius Azevedo (via Agência Estado)

Após mais de um mês treinando nos Estados Unidos, o brasileiro Gui Santos espera ter causado impacto nas equipes na NBA e ser selecionado no Draft. O tradicional evento de recrutamento da liga americana acontece nesta quinta-feira, às 21h, no Barclays Center, casa do Brooklyn Nets, com transmissão da ESPN 2.

continua após publicidade .

O ala do Minas participou de treinos em dez franquias, entre elas os dois finalistas da última temporada: Golden State Warriors e Boston Celtics. As outras equipes foram: Orlando Magic, Charlotte Hornets, Portland Trail Blazers, Los Angeles Clippers, Phoenix Suns, Sacramento Kings, Cleveland Cavaliers e Houston Rockets.

Da lista de times, apenas o Phoenix Suns não tem escolhas neste Draft. Já o Houston Rockets tem duas, mas de primeira rodada, cenário distante para o brasileiro. Gui Santos pode se tornar uma aposta para alguma franquia em uma posição mais alta no recrutamento. Os sites especializados não apostam que ele será selecionado.

continua após publicidade .

"É um pouco difícil controlar a ansiedade, especialmente nessa reta final. Estou mantendo a cabeça ocupada, assim o tempo passa mais rápido. Fiz bons treinos, fortes, de muita intensidade, e consegui mostrar o que posso fazer no ataque e na defesa, além da minha personalidade", afirmou Gui Santos.

Na passagem pelo campeão da NBA, o ala pôde reencontrar Leandrinho, ex-companheiro no Minas. "Estar lá, naquele cenário, naquela estrutura inacreditável, foi uma experiência incrível", disse o brasileiro, que completou 20 anos na véspera do Draft. "Fiz o meu melhor e ter a oportunidade de entrar na NBA seria o melhor presente que eu poderia ganhar."

Gui Santos foi para os Estados Unidos após o fim da participação do Minas no NBB. A equipe mineira foi eliminada pelo Flamengo na semifinal. O ala teve bom desempenho na temporada, com médias de 10,1 pontos, 5,1 rebotes e duas assistências, sendo eleito o melhor sexto jogador (reserva).

continua após publicidade .

Com 2,02m e 95 quilos, o ala tem uma capacidade física enorme e muito recurso técnico. Gui Santos consegue ser intenso nos dois lados da quadra, com uma boa variação ofensiva e habilidade para defender adversários de diversas posições.

PRIMEIRO DA LISTA

A escolha de número 1 do Draft será do Orlando Magic. A franquia terá o privilégio da primeira posição pela quarta vez na história. A última vez foi em 2004, quando selecionou o pivô Dwight Howard. As outras duas foram Shaquille O'Neal (1992) e Chris Webber (1993). Ao que tudo indica, Jabari Smith Jr., da Universidad de Auburn, será o escolhido. O nome do ala ganhou força na reta final. Ele é filho do ex-jogador da NBA, Jabari Smith, e primo de Kwame Brown, primeira escolha no Draft de 2001.

Chet Holmgren, de Gonzaga, e Paolo Banchero, de Duke, são os outros jogadores cotados para o primeiro posto. Oklahoma City Thunder e Houston Rockets estão na segunda e terceira posições, respectivamente.