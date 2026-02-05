Brasileiro bate o recorde mundial de 24h de corrida em esteira com 188,3 quilômetros

O multiatleta brasileiro Pepe Fiamoncini bateu o recorde mundial de corrida em esteira manual nesta quarta/quinta-feira ao percorrer impressionantes 188,3 quilômetros em 24 horas, na Rio Academia, em Ipanema, no Rio de janeiro.

O desafio começou ainda na quarta-feira e será submetido ao Guinness World Records para validação oficial. Mais de 200 pessoas estiveram no local da prova para acompanhar e incentivar Fiamoncini.

Os 'torcedores' do brasileiro também fizeram uma corrida para dar força. O revezamento ao lado de Fiamoncini reforçou o espírito de comunidade e resiliência. A ação foi idealizada e viabilizada pela YoPRO, marca de produtos proteicos da Danone.

Acostumado a desafios extremos, Pepe Fiamoncini encarou o desgaste físico com muita concentração e sem jamais ameaçar de desistir, ainda terminou a prova com largo sorriso no rosto de satisfação.

"Encarar 24 horas em uma esteira manual exige muito mais do que preparo físico. Exige estrutura, confiança e parceria. A YoPRO esteve comigo em todos os momentos, tornando esse desafio possível do início ao fim", destacou o atleta.