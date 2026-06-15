Brasileiro Alex Poatan é nocauteado por Gane e adia o sonho do terceiro cinturão
Paulista de 38 anos foi parado pelo francês no segundo round
O brasileiro Alex Poatan Pereira foi derrotado pelo francês Ciryl Gane por nocaute técnico no segundo round e perdeu a chance de conquistar o inédito terceiro cinturão do UFC. O combate, que coroou Gane como campeão interino dos pesos-pesados, aconteceu neste domingo, no UFC Casa Branca, sob os olhares do presidente americano Donald Trump. O revés de Poatan também quebrou a invencibilidade dos atletas do Brasil no card principal do evento.
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Após um primeiro assalto bastante equilibrado, Poatan não conseguiu reagir às investidas do adversário no segundo round, mesmo após receber instruções de seu córner, liderado pelo ex-campeão Glover Teixeira. O lutador paulista de 38 anos acabou castigado por uma sequência de jabs e diretos desferidos por Gane, indo ao chão após sofrer duras cotoveladas na cabeça. Apesar de ter conseguido ficar de pé, o árbitro central optou por encerrar a disputa. Com o resultado, Poatan afirmou que irá avaliar o futuro de sua carreira junto à equipe para decidir se permanece nos pesos-pesados ou se desce de categoria para defender seus outros dois cinturões.
Apesar da derrota do principal nome da noite, o saldo brasileiro no evento contou com vitórias expressivas. O amazonense Diego Lopes fez história ao se tornar o primeiro atleta a vencer na Arena Casa Branca, superando o americano Steve Garcia por nocaute no segundo round, graças a um cruzado de esquerda decisivo após um início de luta complicado. Logo em seguida, o alagoano Mauricio Ruffy ampliou a vantagem do Brasil contra os Estados Unidos ao nocautear Michael Chandler ainda no primeiro assalto, demonstrando forte defesa contra quedas e precisão na trocação de golpes em pé.
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O evento na Casa Branca contou ainda com outros confrontos de peso no card. Além da vitória de Ciryl Gane sobre Alex Poatan e dos triunfos de Diego Lopes e Mauricio Ruffy, o card registrou a vitória de Sean O'Malley sobre Aiemann Zahabi por nocaute no segundo round, e o triunfo de Josh Hokit contra Derrick Lewis por nocaute técnico também no segundo assalto. Para fechar os resultados da noite, Bo Nickal venceu Kyle Daukaus por nocaute técnico logo no primeiro round.