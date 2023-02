Brasileiras lideram qualificatória da Copa do Mundo de Ginástica e Trampolim

(via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Duas brasileiras foram destaques, neste sábado, no Azerbaijão, da fase qualificatória da categoria individual feminina, da etapa de Baku, da Copa do Mundo de Ginástica de Trampolim. Camilla Gomes ficou com a melhor nota, seguida de Alice Hellen. Com o primeiro e o segundo lugar, elas garantiram a permanência para a sequência do torneio.

continua após publicidade .

Camilla Gomes foi a primeira a se apresentar e, logo em sua primeira série, obteve 54,580, assegurando a maior nota da fase classificatória. Já Alice Hellen precisou se recuperar após uma primeira apresentação irregular para fazer 53,370 e ocupar o segundo posto na classificação.

Além de fazer bonito no individual feminino, as duas voltaram a competir neste sábado, mas na disputa da qualificatória no sincronizado feminino. Juntas, Alice e Camila terminaram esta fase em segundo lugar com a nota 46,780 e estão garantidas na final.

continua após publicidade .

Quem também teve uma participação positiva neste sábado foi o brasileiro Rayan Castro. Ele esteve na disputa individual masculina e terminou a fase qualificatória na oitava posição. O desempenho foi suficiente para garantir um lugar na semifinal da Copa do Mundo de Ginástica e Trampolim.

Depois de contabilizar 57,100 em sua primeira aparição, Castro conseguiu melhorar a sua nota na segunda série e cravou 57,430 dos jurados. Com a pontuação, ele conseguiu o oitavo lugar e segue no torneio.