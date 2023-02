Brasileiras caem nas oitavas de final na 2ª etapa do Circuito Mundial de Surfe

(via Agência Estado)

Durou pouco a participação feminina do Brasil na segunda etapa do Circuito Mundial de Surfe. Nesta sexta-feira, Luana Silva e Tatiana Weston-Webb perderam na quinta e sétima baterias, respectivamente, e deram adeus em Sunset, no Havaí.

Depois de avançarem somente na segunda colocação de suas baterias de estreia, as brasileiras entraram na água nesta sexta confiante de melhorarem seus desempenhos. Mas a missão não era das mais fáceis, sobretudo para Luana Silva, que teve pela frente nada menos que a supercampeã do mundo, a havaiana Carissa Moore.

Pela primeira vez representando o País, já que disputava o circuito como havaiana, Luana Silva foi convidada para a competição em Sunset e não conseguiu nem igualar a menor nota de Carissa, que avançou às quartas de final com 10.33 (5,83 e 4.50) contra somente 7.63 da brasileira (4.00 e 3;63).

Duas baterias após Luana, foi ma vez de Tatiana West-Webb tentar um resultado melhor. E ela até abriu vantagem sobre a americana Caitlin Simmers no começo da disputa. Mesmo com o mar ruim, conseguiu achar um 4.83 e um 4.00 de cara. Mas, no fim, com um 4.93 somado ao 4.87 que já tinha, a rival buscou a virada e avançou com 9.80 a 8.83. A brasileira ainda arriscou em uma onda faltando dois minutos, mas somou nota baixa e caiu.

Weston-Webb tentará melhorar o desempenho atual em Portugal. Onde ganhou a etapa do ano passado ao superar a americana Lakey Peterson, de vidrada, na final. Luana Silva ainda não está confirmada na terceira etapa do Circuito Mundial.

BRASIL NA SEMIFINAL

No masculino, com chamada programada para 14h45 deste sábado, o País já terá um representante nas semifinais em Sunset, pois o campeão mundial Filipe Toledo, o Filipinho, fará confronto nacional com Caio Ibelli pelas quartas de final. João Chianca, o Chumbinho, encara o sul-africano Matthew McGilliuvray.

Nas outras duas baterias terão duelos entre australianos e americanos, com Jack Robinson, vencedor da primeira etapa da temporada, em Pipeline, enfrentando Nat Young e Ethan Ewing desafiando Griffin Colapinto.