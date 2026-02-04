Brasileirão: veja onde assistir Remo x Mirassol ao vivo nesta quarta

Remo e Mirassol duelam na noite desta quarta-feira, a partir das 20h (horário de Brasília), no Estádio Mangueirão, em Belém. O confronto é válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro e marca o primeiro reencontro do time paraense com seu torcedor em casa nesta edição.

O Remo chega para o confronto buscando recuperação após sofrer uma derrota na estreia do Brasileirão e vir de um empate contra o São Francisco pelo Parazão no último sábado. Para este duelo, a equipe azulina contará com o apoio das arquibancadas, já que conseguiu reverter a perda de mando de campo que havia sido imposta devido a incidentes ocorridos contra o Avaí na Série B de 2025.

Pelo lado do Mirassol, o desafio envolve o curto tempo de recuperação, voltando a campo apenas 52 horas após o empate com o Novorizontino pelo Paulistão — jogo que teve o segundo tempo disputado na última segunda-feira devido a uma forte tempestade. No cenário nacional, o Leão caipira vive um bom momento, tendo estreado no Brasileirão com uma vitória de virada sobre o Vasco por 2 a 1, jogando em seus domínios.

Onde assistir

Ao vivo no Premiere.

Prováveis escalações

Remo: Marcelo Rangel; João Lucas, Marllon, Kayky, Cufré; Zé Ricardo, Patrick de Paula, Pikachu; Diego Hernández, Alef Manga e Carlinhos. Técnico: Juan Carlos Osório.

Mirassol: Walter; Igor Formiga, João Victor, Willian Machado (ou Lucas Oliveira) e Igor Cariús; Yuri Lara, Eduardo e Lucas Mugni (ou Shaylon); Alesson, Negueba e Renato Marques (ou Carlos Eduardo). Técnico: Rafael Guanaes.