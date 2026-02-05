Leia a última edição
Esportes

FUTEBOL

Brasileirão: veja onde assistir Cruzeiro x Coritiba ao vivo nesta quinta

Times medem forças nesta quinta-feira, às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Mineirão

Escrito por Da Redação
Publicado em 05.02.2026, 21:15:51 Editado em 05.02.2026, 17:20:57
Autor O confronto é válido pela segunda rodada da Série A do Campeonato Brasileiro - Foto: Minas Arena / Divulgação

Cruzeiro e Coritiba medem forças nesta quinta-feira, às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Mineirão. O confronto é válido pela segunda rodada da Série A do Campeonato Brasileiro e coloca frente a frente equipes em momentos distintos na busca por estabilidade na elite nacional.

A equipe mineira chega para o duelo motivada pela vitória recente de 1 a 0 sobre o Betim, pelo Estadual, resultado que encerrou um ciclo negativo de três derrotas consecutivas sob o comando de Tite. Um novo triunfo diante de sua torcida é considerado fundamental para diminuir a pressão interna antes do clássico contra o América-MG no próximo domingo.

DER-PR adverte que venda de asfalto fresado é crime; entenda

Pelo lado do Coritiba, o time busca somar seus primeiros pontos no Brasileirão após estrear com derrota para o Bragantino. O técnico Fernando Seabra, que possui histórico no clube mineiro, tenta manter o embalo após vencer o Cianorte pelo Paranaense, visando quebrar um jejum de vitórias na primeira divisão nacional que perdura desde a temporada de 2023.

Onde assistir

Ao vivo no sportv e Premiere.

Prováveis escalações

Cruzeiro: Cássio; William, Fabrício Bruno, João Marcelo e Kaiki; Lucas Romero, Gerson (ou Lucas Silva), Christian e Matheus Pereira; Arroyo e Kaio Jorge. Técnico: Tite.

Coritiba: Pedro Morisco; Tinga, Maicon, Tiago Cóser (ou Jacy) e Bruno Melo; Willian Oliveira, Sebastián Gómez e Vini Paulista; Lucas Ronier, Lavega (ou Keno) e Pedro Rocha. Técnico: Fernando Seabra.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
