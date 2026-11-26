Com o 1 a 1 na Arena MRV, equipe paulista chega aos 41 pontos e ultrapassa Grêmio e Mirassol, mas segue pressionada nas duas rodadas finais

O empate por 1 a 1 entre Atlético-MG e Corinthians, disputado ontem na Arena MRV pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, manteve a equipe paulista sob ameaça de rebaixamento na reta final da competição. Com o resultado, o time corintiano subiu para a 15ª colocação, somando 41 pontos, e superou nos critérios de desempate o Grêmio e o Mirassol — este último responsável por abrir a zona da degola com a mesma pontuação. Já o clube mineiro chegou aos 52 pontos, ocupando o sétimo lugar e abrindo dois pontos de vantagem sobre Red Bull Bragantino e Santos na disputa por uma vaga na Libertadores.

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Em campo, o Corinthians abriu o placar no segundo tempo com Kaio César, que completou cruzamento de Angileri. A equipe visitante atuava com um jogador a mais desde a expulsão do atacante Thiago Borbas, punido por entrada dura em Kaio César, mas acabou cedendo o empate nos acréscimos, quando Cuello finalizou cruzado pela esquerda e contou com dois desvios para superar o goleiro Hugo Souza.

De acordo com projeções matemáticas do site Infobola, o Internacional lidera o risco de queda para a Série B com 90% de probabilidade. Na sequência aparecem Mirassol, com 40%, Grêmio, com 32%, e Corinthians, com 31%. O Botafogo também figura na lista de alerta, com 7% de chance de rebaixamento, enquanto o Vitória praticamente assegurou a permanência na elite nacional.

A definição contra o descenso passará diretamente pelas duas últimas rodadas da competição, que reservam confrontos diretos entre os ameaçados. O Corinthians recebe o Grêmio neste domingo (29), às 18h30, na Neo Química Arena, e encerra sua participação fora de casa contra o Remo na quarta-feira (2), às 21h30, no Mangueirão. Além do duelo em São Paulo, o Grêmio enfrenta o Mirassol na quarta-feira (2), às 21h30, na Arena do Grêmio.

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O Mirassol, por sua vez, encara o Athletico-PR antes do embate decisivo em Porto Alegre, jogando no domingo (29), às 18h30, no estádio Maião. O Internacional tenta evitar a queda enfrentando o Red Bull Bragantino neste domingo (29), às 18h30, no Beira-Rio, e visitando o Cruzeiro na quarta-feira (2), às 21h30, no Mineirão. Já o Botafogo joga no sábado (28), às 21h, contra o Bahia, no estádio Nilton Santos, e fecha a tabela diante do Santos na quarta-feira (2), às 21h30, na Vila Belmiro.