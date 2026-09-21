Brasileirão terá redução no limite de jogadores estrangeiros a partir de 2027

Será menor, a partir de 2027, o limite de jogadores estrangeiros no futebol brasileiro. Clubes das Séries A e B do Campeonato Brasileiro deliberaram sobre o tema nesta segunda-feira, em reunião na sede da CBF e decidiram reduzir a cota. Hoje, cada time pode relacionar nove atletas de fora do País por jogo.

O número vai cair para oito em 2027 e será reduzido gradativamente até chegar a cinco jogadores estrangeiros em 2030. A alteração foi proposta pela CBF e votada pelos clubes, sem unanimidade. Bahia, Flamengo e Londrina foram contrários à modificação.

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A mudança não vale para a atual edição, em andamento, do Campeonato Brasileiro. Dessa maneira, o Brasileirão retomará, a partir de 2030, o limite de estrangeiros vigente até 2022.

Neste ano, o Brasileirão bateu recorde de estrangeiros: 172 foram utilizados no campeonato, 15 a mais do que na temporada anterior.

A proposta era uma reivindicação de muitos treinadores e dirigentes brasileiros, segundo os quais o teto de nove estrangeiros por jogo atrapalhava o desenvolvimento de atletas revelados nas categorias de base.

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MAIS ESPAÇO A JOVENS

Assim, os clubes também decidiram que os elencos terão de inscrever ao menos 20 jogadores até 23 anos entre os 50 atletas inscritos no Campeonato Brasileiro. A regra também passará a valer a partir de 2027.

A ideia é que existam duas listas, A e B. A primeira deve ser composta por 30 jogadores sem restrição de idade e a segunda, por 20 atletas sub-23, independentemente de serem formados ou não no time.

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A CBF apresentou um estudo que apontou queda de 40% nos minutos jogados de atletas com menos de 23 anos no futebol brasileiro desde que subiu para nove o limite de gringos no Campeonato Brasileiro, há dois anos.

A confederação entende que era necessário tomar uma medida para tornar o Brasileirão uma liga com mais espaço destinado a jovens jogadores, sobretudo os revelados nas equipes brasileiras.

O desejo da CBF é reduzir a média de idade dos jogadores inscritos. Hoje, é de 28,5 anos, maior que as ligas de Espanha (27) e França (26), por exemplo.