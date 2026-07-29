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Brasileirão: saiba onde assistir Mirassol x Remo ao vivo pela 21ª rodada

Confronto direto na luta contra a zona de rebaixamento movimenta esta quarta-feira

Escrito por Da Redação
Publicado em 29.07.2026, 19:05:09 Editado em 28.07.2026, 15:07:45
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Brasileirão: saiba onde assistir Mirassol x Remo ao vivo pela 21ª rodada
Autor Estádio José Maria de Campos Maia, conhecido como Maião, em Mirassol - Foto: Divulgação/Mirassol

Na noite desta quarta-feira (29), às 19h30 (de Brasília), Mirassol e Remo se enfrentam no Estádio José Maria de Campos Maia, conhecido como Maião, em Mirassol (SP). A partida é válida pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro e coloca frente a frente duas equipes que tentam sair da zona de rebaixamento, vindo o time paulista de uma igualdade por 1 a 1 perante o Vasco.

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O Remo assumiu a 18ª colocação da tabela com 21 pontos, ultrapassando o próprio rival depois de bater o Vitória por 2 a 0 no Mangueirão, no último domingo (26). Com essa ultrapassagem, o Leão Caipira acabou caindo para o 19º posto com 20 pontos, acumulando um a menos que os paraenses. Ambos os elencos vêm mostrando evolução recente e quem vencer pode deixar o Z4, já que a distância do Mirassol (20) até o Santos (22) é de apenas dois pontos em uma disputa acirrada entre seis clubes.

Analisando apenas os últimos cinco compromissos, a equipe paraense ostenta a melhor campanha desse grupo da parte de baixo com três triunfos, enquanto o grupo paulista aparece logo atrás registrando duas vitórias no período.

Onde assistir

Premiere (pay-per-view).

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Prováveis escalações

Mirassol: Tomazella; Igor Formiga, Gabriel Knesowitsch, João Victor e Reinaldo; Aldo Filho, Denílson e Japa; Bruno Santos, Gustavo Mosquito e Edson Carioca. Técnico: Rafael Guanaes.

Remo: Marcelo Rangel; Marcelinho, Zé Ivaldo, Marllon e Mayk; Zá Ricardo, Zé Welison e Leonel Picco; Pikachu, Jajá e Alef Manga. Técnico: Léo Condé.

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Brasileirão Campeonato Brasileiro Futebol Mirassol remo transmissão ao vivo
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