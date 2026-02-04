Brasileirão: saiba onde assistir Grêmio x Botafogo ao vivo
O confronto é válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro de 2026
Grêmio e Botafogo medem forças nesta quarta-feira, a partir das 21h30min, em duelo realizado na Arena. O confronto é válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro e contará com transmissão da Globo e do Premiere.
O Tricolor Gaúcho chega para este desafio após uma sequência de três partidas sem vitórias, acumulando reveses diante de Inter e Fluminense, além de um empate contra o Juventude no último sábado. Mesmo com o desempenho recente negativo, a equipe garantiu vaga nas quartas de final do Gauchão e terá o Novo Hamburgo como adversário no próximo sábado, às 18h30, em jogo único.
Pelo lado do Botafogo, o último domingo marcou a primeira derrota da equipe na temporada, ocorrida no clássico contra o Fluminense pelo torneio estadual. Antes desse tropeço, o time comandado por Martín Anselmi sustentava uma invencibilidade de três triunfos, incluindo uma goleada sobre o Cruzeiro na rodada de abertura do Brasileirão.
Onde assistir
TV Globo (para RJ, RS, AC, AM, AP, DF, ES, MG — exceto regiões de Uberlândia e Varginha —, MT, PA — Santarém e região —, PE — Petrolina e região —, RN, RO, RR, SC) e Premiere.
Prováveis escalações
Grêmio: Weverton; João Pedro (Marcos Rocha), Gustavo Martins, Wagner Leonardo e Marlon; Noriega, Arthur, Tetê, Monsalve (Edenilson ou Willian) e Amuzu; Carlos Vinicius. Técnico: Luís Castro.
Botafogo: Neto; Ponte, Newton e Barboza; Vitinho, Allan, Danilo e Alex Telles; Santi Rodríguez, Montoro e Arthur Cabral. Técnico: Martín Anselmi.