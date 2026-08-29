Brasileirão: saiba onde assistir Atlético-MG x Vitória ao vivo neste sábado

Atlético-MG e Vitória medem forças neste sábado, às 18h30 (horário de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte. O embate é válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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O Galo ostenta uma marca de 12 partidas de invencibilidade na atual temporada, divididas entre Brasileirão, Copa do Brasil e Sul-Americana. Na Série A, já são seis jogos sem perder, somando três vitórias e três empates. O confronto ocorre no meio da disputa das quartas de final da Copa do Brasil contra o Cruzeiro, e por conta do empate em 1 a 1 na ida e a grande decisão na próxima terça-feira, o técnico Eduardo Domínguez mandará a campo uma equipe alternativa. O goleiro Everson, vetado por trauma no pé, e Ruan Tressoldi, em protocolo de concussão, encabeçam a lista de desfalques, que também conta com Léo Duarte, Lyanco e Igor Gomes. A zaga deve ser o único setor mantido com Vitor Hugo e Vitão, enquanto Victor Hugo pode ser a novidade no meio após se recuperar de um edema na coxa. Tomás Pérez é o único pendurado.

O Vitória vive um momento de instabilidade, vindo de duas derrotas consecutivas na temporada para Vasco (Copa do Brasil) e Bahia (Brasileirão). Para reverter essa situação, a equipe de Jair Ventura tentará conquistar o seu primeiro triunfo como visitante nesta edição da Série A. A grande notícia é a liberação do zagueiro Cacá, que atua graças a um pedido de efeito suspensivo após ser punido pelo STJD no último clássico baiano. No setor ofensivo, Diego Tarzia e Renê podem ganhar as vagas de Matheuzinho e Kayzer. No departamento médico, Baralhas, Camutanga, Edu, Nathan Mendes, Ruben Ismael e Dudu são as baixas confirmadas. Cacá, Ramon, Martínez, Renê, Marinho e o próprio treinador Jair Ventura estão amarelados.

Onde assistir

Premiere.

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Escalações prováveis

Atlético-MG: Gabriel Delfim; Natanael (Preciado), Vitão, Vitor Hugo e Pascini; Tomás Pérez (Castaño), Cissé e Victor Hugo; Alan Minda, Dudu e Reinier (Thiago Borbas). Técnico: Eduardo Domínguez.

Vitória: Lucas Arcanjo; Brítez, Cacá, Luan Cândido e Ramon; Caíque Gonçalves, Zé Vitor e Martínez; Erick, Matheuzinho (Diego Tarzia) e Renato Kayzer (Renê). Técnico: Jair Ventura.