Brasileirão ganha mais de 2min30s de bola rolando em 1ª rodada com regras 'anti-cera'

As novas regras do futebol que foram aplicadas pela primeira vez na rodada deste fim de semana da Série A do Campeonato Brasileiro, utilizadas com o objetivo de combater o anti-jogo, mostraram aspecto positivos no que diz respeito ao andamento dos confrontos. A característica que chamou mais atenção foi o aumento da média de bola rolando, após os nove duelos realizados entre sábado e domingo. A jornada será concluída nesta segunda-feira, com o duelo entre Internacional e Remo.

Até a pausa para a Copa do Mundo, a média nos confrontos era de 52 minutos e 54 segundos. Com a utilização do novo pacote de regras, o tempo ficou em 55 minutos e 29 segundos. Esta média supera o tempo de bola em jogo de grandes ligas europeias, como a Premier League (55min23s), LaLiga (55min08s) e Série A (54min28s).

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"Esse primeiro fim de semana com a implementação das novas regras traz um balanço muito positivo. Ainda é prematuro falar em uma consolidação dos resultados, mas já foi possível perceber avanços importantes em diversos jogos. O aumento do tempo de bola rolando contribui diretamente para um jogo mais fluido, mais dinâmico e, principalmente, para a entrega de um produto cada vez melhor ao torcedor", disse Netto Góes, diretor de Arbitragem da CBF.

Sandro Meira Ricci, presidente da Comissão de Arbitragem da CBF, fez um adendo nessa rodada de novidades. Além das regras que visam aumentar a fluidez do jogo, houve também um caso de aplicação do chamado "protocolo Vini Jr", em Vitória x Botafogo.

"Estamos falando de uma mudança significativa, que exige adaptação de todos os envolvidos. Tivemos uma preparação importante dos nossos árbitros, mas também contamos com a compreensão e a cooperação dos clubes, atletas e comissões técnicas", destacou.

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"Esse primeiro fim de semana demonstra que, quando arbitragem e futebol trabalham de forma integrada, conseguimos avançar na construção de um jogo mais dinâmico, com mais bola em campo e uma experiência melhor para quem acompanha o Campeonato Brasileiro. Tivemos uma melhora, mas buscaremos um avanço ainda maior, principalmente com uma atitude mais proativa dos árbitros pra agilizar os reinícios das partidas e com um tempo de acréscimo mais consistente com o tempo perdido com jogo parado", completou Meira Ricci.

As novas regras de arbitragem entram em vigor na Série B nesta semana a partir do jogo desta terça-feira (18) entre Londrina x Atlético-GO, em partida válida pela 23ª rodada da competição. Além das Séries A e B do Brasileirão, a Copa do Brasil (Masculina e Feminina) e o Feminino A1 também terão a adoção das novas regras.

TEMPO DE BOLA ROLANDO NOS NOVE JOGOS DA 23ª RODADA

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- Athletico-PR 1 x 1 Red Bull Bragantino - 60min18s

- São Paulo 1 x 1 Coritiba - 58min30s

- Atlético-MG 3 x 0 Grêmio - 57min04s

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- Corinthians 1 x 2 Cruzeiro - 56min57s

- Chapecoense 3 x 3 Bahia - 56min39s

- Mirassol 1 x 5 Flamengo - 55min43s

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- Vitória 1 x 0 Botafogo - 52min45s

- Fluminense 3 x 2 Palmeiras - 52min12s

- Vasco 0 x 3 Santos - 49min20s