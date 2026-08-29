Brasileirão Feminino: Flamengo vence Ferroviára nas quartas por 1 a 0

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Com falha da zaga, Meninas da Gávea abrem vantagem na competição

O Flamengo venceu a Ferroviária por 1 a 0 na tarde deste sábado (29), na abertura das quartas de final do Brasileirão Feminino. A partida foi realizada no estádio Luso-Brasileiro e teve transmissão ao vivo da TV Brasil.

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O gol do jogo saiu logo aos 3 minutos da etapa inicial. Cristiane foi no fundo pela esquerda e cruzou na área. A atacante Mariana aproveitou a falha da zaga das Guerreiras Grenás para definir o resultado.

Na primeira fase do torneio, as Guerreiras Grenás estavam sem perder nos últimos nove jogos. Elas fecharam a fase de classificação em quarto lugar com 31 pontos.

Enquanto isso, as Meninas da Gávea tinham uma sequência de três jogos sem perder e encerraram a etapa em quinto, com 30 pontos.

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A partida de volta ocorrerá no próximo sábado (5) na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara. E também será transmitida ao vivo pela TV Brasil.

Empate no Sul

Também na tarde deste sábado (29), no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), Grêmio e São Paulo ficaram no 0 a 0.

Na partida de volta, no dia 5 de setembro, no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP), quem vencer avança no Brasileirão Feminino. Se houver novo empate, decisão vai aos pênaltis.

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Demais jogos da rodada

Na segunda-feira (31) ocorrem os últimos jogos de ida das quartas de final. A partir das 19h15, no Independência, em Belo Horizonte (MG), Cruzeiro e Corinthians se enfrentam.

Às 21h30, será a vez de Bahia e Palmeiras abrirem o duelo.