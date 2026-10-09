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Brasileirão de 2027 vai começar em 27 de janeiro e pausará para Copa Feminina; veja calendário

Escrito por Leonardo de Sá (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A CBF divulgou oficialmente o calendário do futebol brasileiro para 2027. Com início em 6 de janeiro, a programação considera o ciclo de 2026 a 2029 e a paralisação das competições durante a Copa do Mundo Feminina, por exigência da Fifa aos países-sede. Entre os principais torneios estão o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil e a Supercopa Rei.

O primeiro campeonato a ser disputado será a Copa do Brasil. A competição terá início no dia 6 de janeiro, com a decisão marcada para 5 de dezembro. Para a próxima temporada, o torneio contará com 128 clubes. As equipes da Série A entrarão diretamente na quinta fase, enquanto os campeões estaduais de 2026 que não estiverem na elite nacional começarão a disputa na segunda etapa.

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Já a Série A do Campeonato Brasileiro terá seu pontapé inicial no dia 27 de janeiro e seguirá até 1º de dezembro, quando será disputada a última rodada. Nesse intervalo, a competição será interrompida para a realização da Copa do Mundo Feminina. Com a pausa, o torneio ficará 41 dias sem partidas. No caso da Série B, o campeonato será disputado de 20 de março a 27 de novembro, com os playoffs de acesso marcados para os dias 23 e 27 do último mês.

Outro compromisso do calendário será a Supercopa Rei, disputada em 24 de janeiro, em partida única entre os campeões do Brasileirão e da Copa do Brasil. A decisão ocorrerá três dias antes do início da Série A.

As copas regionais, por sua vez, serão disputadas entre 24 de março e 13 de junho. O calendário prevê a realização das Copas do Nordeste, Verde e Sul-Sudeste, com as competições distribuídas ao longo desse período.

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VEJA O CALENDÁRIO DO FUTEBOL BRASILEIRO EM 2027:

Copa do Brasil - 6 de janeiro a 5 de dezembro

Supercopa Rei - 24 de janeiro

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Série A - 27 de janeiro a 1º de dezembro

Série B - 20 de março a 27 de novembro

Copas Regionais (Copa Verde, Sul-Sudeste e do Nordeste) - 24 de março a 13 de junho

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Série C - 4 de abril a 31 de outubro

Série D - 4 de abril a 12 de setembro

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