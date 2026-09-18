Brasil x Suíça: jogo pela Copa Davis marca volta de Fonseca e despedida de ex-top 3 do mundo

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O Brasil enfrenta a Suíça nesta sexta-feira, 18, em confronto pelo Grupo Mundial I da Copa Davis. A equipe é liderada por João Fonseca, que retorna para as competições depois de lesão no abdômen que o tirou da disputa do US Open.

Esta será a primeira vez que Fonseca entra em quadra pelo torneio no Rio de Janeiro, sua cidade natal. Os jogos do embate serão realizados na quadra rápida indoor da Farmasi Arena, localizada no Parque Olímpico.

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João abre o duelo às 15h (de Brasília) e enfrenta Dominic Stricker, atual 262º colocado do ranking de simples da ATP. O tenista de 24 anos já integrou o top 100 e eliminou o grego Stefanos Tsitsipas na segunda rodada do US Open de 2023.

Depois, é a vez de Gustavo Heide entrar em ação e encarar o veterano Stan Wawrinka. O ex-número três do mundo fará sua despedida da Copa Davis no confronto contra o Brasil.

O atleta de 41 anos é campeão do Australian Open, de Roland Garros e do Grand Slam norte-americano, além de ter conquistado a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Pequim-2008 nas duplas, ao lado de Roger Federer.

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Na sequência, já no sábado, 19, a partida de duplas reúne os brasileiros Orlando Luz e Rafael Matos, campeões dos Masters 1000 de Montreal e Cincinnati neste ano, e os suíços Stricker e Jakub Paul.

Os jogos se encerram com a troca de adversários de simples, com João Fonseca jogando contra Wawrinka e Heide medindo forças diante de Dominic.

Em caso de vitória no agregado, o Brasil supera o Grupo Mundial I e se classifica à primeira rodada do Qualifiers da edição de 2027 da Davis.

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PROGRAMAÇÃO DO CONFRONTO ENTRE BRASIL E SUÍÇA PELA COPA DAVIS (HORÁRIOS DE BRASÍLIA)

SEXTA-FEIRA (18/09)

- João Fonseca x Dominic Stricker - 15h

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- Gustavo Heide x Stan Wawrinka - após o final do 1º jogo

SÁBADO (19/09)

- Orlando Luz e Rafael Matos x Jakub Paul e Dominic Stricker - 14h

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- João Fonseca x Stan Wawrinka - após o final do 1º jogo

- Gustavo Heide x Dominic Stricker - após o final do 2º jogo