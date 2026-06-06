Brasil x Egito: veja onde assistir amistoso da Seleção ao vivo neste sábado (6)

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A partida entre o Brasil e Egito acontece neste sábado (6), às 19h, em Cleveland, no Cleveland Browns Stadium, em amistoso de preparação para a Copa do Mundo de 2026. O duelo marca o último teste da Seleção antes do Mundial.



O jogo terá transmissão na TV Globo, com narração de Everaldo Marques e comentários de Ana Thaís Matos, Denilson e Junior. Já o sportv exibe a partida com narração de Luiz Carlos Jr. e comentários de Eric Faria e Ricardinho.



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Provável escalação

Brasil: Alisson, Wesley, Marquinhos, Léo Pereira e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães; Lucas Paquetá, Raphinha, Igor Thiago e Vini Júnior.

Egito: El Shenawy; Hany, Fathy, Yasser, Rabia e Fatouh; Lashin, Trézéguet e Attia; Salah e Marmoush.

