Brasil x Egito: veja onde assistir amistoso da Seleção ao vivo neste sábado (6)
Jogo acontece em Cleveland, no Cleveland Browns Stadium, em amistoso de preparação para a Copa do Mundo
Escrito por Da Redação
Publicado em 06.06.2026, 15:27:30 Editado em 06.06.2026, 18:50:04
Vini Júnior está escalado para a partida contra o Egito - Foto: © Rafael Ribeiro/CBF
A partida entre o Brasil e Egito acontece neste sábado (6), às 19h, em Cleveland, no Cleveland Browns Stadium, em amistoso de preparação para a Copa do Mundo de 2026. O duelo marca o último teste da Seleção antes do Mundial.
O jogo terá transmissão na TV Globo, com narração de Everaldo Marques e comentários de Ana Thaís Matos, Denilson e Junior. Já o sportv exibe a partida com narração de Luiz Carlos Jr. e comentários de Eric Faria e Ricardinho.
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Provável escalação
Brasil: Alisson, Wesley, Marquinhos, Léo Pereira e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães; Lucas Paquetá, Raphinha, Igor Thiago e Vini Júnior.
Egito: El Shenawy; Hany, Fathy, Yasser, Rabia e Fatouh; Lashin, Trézéguet e Attia; Salah e Marmoush.