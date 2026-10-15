Brasil voltará a ter dois pilotos na Fórmula 1; veja quem foi anunciado
Campeão da Fórmula 3 em 2025, piloto pernambucano chega à categoria após passagem pela academia da Ferrari
A Haas anunciou nesta quinta-feira (15) a contratação de Rafael Câmara para a temporada de 2027 da Fórmula 1. O piloto natural de Recife (PE) de 21 anos ocupará o lugar do francês Esteban Ocon e será o primeiro nordestino a disputar uma temporada da categoria.
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Câmara terá o britânico Oliver Bearman como companheiro de equipe. Com a contratação, o Brasil contará com dois pilotos no grid: o pernambucano e Gabriel Bortoleto, da Audi. Ele também será o 34º brasileiro a competir na F1.
A confirmação ocorre enquanto Câmara disputa o título da Fórmula 2 pela Invicta Racing. Restando duas etapas para o encerramento do campeonato de 2026, o brasileiro lidera com 207 pontos, sete a mais que o búlgaro Nikola Tsolov. Ao longo do ano, venceu três corridas principais.
Além da participação na F2, Câmara realizou testes com Ferrari e Haas, equipes que mantêm uma parceria técnica. As avaliações positivas nessas sessões contribuíram para que ele se tornasse o principal candidato à vaga na escuderia americana.
Integrante da Academia de Pilotos da Ferrari, o pernambucano começou a correr de monopostos em 2022, na Fórmula 4. Dois anos depois, conquistou a Fórmula Regional Europeia.
Em 2025, venceu a Fórmula 3 em sua primeira temporada na competição. No ano seguinte, avançou para a Fórmula 2, última categoria de acesso antes da chegada à F1.
Depois de se mudar para São Paulo, passou a disputar campeonatos locais e nacionais a partir dos nove anos. Mais tarde, iniciou sua trajetória nas pistas europeias. No kart, foi bicampeão brasileiro e conquistou títulos na WSK Champions Cup e na WSK Super Master Series, além do vice-campeonato europeu.
A estreia nos monopostos ocorreu em 2022, quando disputou os campeonatos de Fórmula 4 dos Emirados Árabes Unidos, da Itália e da Alemanha. Somadas as três competições, conquistou oito vitórias. Terminou como vice-campeão nos Emirados e em terceiro lugar nos campeonatos italiano e alemão.
Brasileiros na Fórmula 1
- 1. Chico Landi — São Paulo (SP)
- 2. Gino Bianco — Turim (Itália)
- 3. Nano da Silva Ramos — Paris (França)
- 4. Fritz d’Orey — São Paulo (SP)
- 5. Emerson Fittipaldi — São Paulo (SP)
- 6. José Carlos Pace — São Paulo (SP)
- 7. Wilson Fittipaldi Jr. — São Paulo (SP)
- 8. Luiz Pereira Bueno — São Paulo (SP)
- 9. Ingo Hoffmann — São Paulo (SP)
- 10. Alex Dias Ribeiro — Belo Horizonte (MG)
- 11. Nelson Piquet — Rio de Janeiro (RJ)
- 12. Chico Serra — São Paulo (SP)
- 13. Raul Boesel — Curitiba (PR)
- 14. Ayrton Senna — São Paulo (SP)
- 15. Roberto Moreno — Rio de Janeiro (RJ)
- 16. Maurício Gugelmin — Joinville (SC)
- 17. Christian Fittipaldi — São Paulo (SP)
- 18. Rubens Barrichello — São Paulo (SP)
- 19. Pedro Paulo Diniz — São Paulo (SP)
- 20. Ricardo Rosset — São Paulo (SP)
- 21. Tarso Marques — Curitiba (PR)
- 22. Ricardo Zonta — Curitiba (PR)
- 23. Luciano Burti — São Paulo (SP)
- 24. Enrique Bernoldi — Curitiba (PR)
- 25. Felipe Massa — São Paulo (SP)
- 26. Cristiano da Matta — Belo Horizonte (MG)
- 27. Antônio Pizzonia — Manaus (AM)
- 28. Nelson Piquet Jr. — Heidelberg (Alemanha)
- 29. Bruno Senna — São Paulo (SP)
- 30. Lucas di Grassi — São Paulo (SP)
- 31. Felipe Nasr — Brasília (DF)
- 32. Pietro Fittipaldi — Miami (Estados Unidos)
- 33. Gabriel Bortoleto — Osasco (SP)
- 34. Rafael Câmara — Recife (PE), com estreia prevista para 2027