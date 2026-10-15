Brasil voltará a ter dois pilotos na Fórmula 1; veja quem foi anunciado

Campeão da Fórmula 3 em 2025, piloto pernambucano chega à categoria após passagem pela academia da Ferrari

A Haas anunciou nesta quinta-feira (15) a contratação de Rafael Câmara para a temporada de 2027 da Fórmula 1. O piloto natural de Recife (PE) de 21 anos ocupará o lugar do francês Esteban Ocon e será o primeiro nordestino a disputar uma temporada da categoria.

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Câmara terá o britânico Oliver Bearman como companheiro de equipe. Com a contratação, o Brasil contará com dois pilotos no grid: o pernambucano e Gabriel Bortoleto, da Audi. Ele também será o 34º brasileiro a competir na F1.



A confirmação ocorre enquanto Câmara disputa o título da Fórmula 2 pela Invicta Racing. Restando duas etapas para o encerramento do campeonato de 2026, o brasileiro lidera com 207 pontos, sete a mais que o búlgaro Nikola Tsolov. Ao longo do ano, venceu três corridas principais.

Além da participação na F2, Câmara realizou testes com Ferrari e Haas, equipes que mantêm uma parceria técnica. As avaliações positivas nessas sessões contribuíram para que ele se tornasse o principal candidato à vaga na escuderia americana.

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Integrante da Academia de Pilotos da Ferrari, o pernambucano começou a correr de monopostos em 2022, na Fórmula 4. Dois anos depois, conquistou a Fórmula Regional Europeia.

Em 2025, venceu a Fórmula 3 em sua primeira temporada na competição. No ano seguinte, avançou para a Fórmula 2, última categoria de acesso antes da chegada à F1.

Depois de se mudar para São Paulo, passou a disputar campeonatos locais e nacionais a partir dos nove anos. Mais tarde, iniciou sua trajetória nas pistas europeias. No kart, foi bicampeão brasileiro e conquistou títulos na WSK Champions Cup e na WSK Super Master Series, além do vice-campeonato europeu.

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A estreia nos monopostos ocorreu em 2022, quando disputou os campeonatos de Fórmula 4 dos Emirados Árabes Unidos, da Itália e da Alemanha. Somadas as três competições, conquistou oito vitórias. Terminou como vice-campeão nos Emirados e em terceiro lugar nos campeonatos italiano e alemão.

Brasileiros na Fórmula 1