Brasil volta para a rota da WTA com torneio em Florianópolis

O Brasil voltará para a rota da WTA, a associação internacional de tênis feminino, em novembro deste ano. Entre os dias 19 e 26, o Super 9 Tennis Park, no bairro de Jurerê Internacional, em Florianópolis, sediará um torneio de nível WTA 125, circuito intermediário organizado pela entidade, e colocará fim a um hiato de sete anos.

De 2013 até 2016, o País teve seu próprio torneio, também em Florianópolis, mas dentro do circuito principal da WTA. Desde o fim da competição, não voltou a receber nenhuma outra. Com Beatriz Haddad Maia, atual número 12 do ranking mundial, igualando feitos da lenda Maria Esther Bueno desde o ano passado, o tênis feminino brasileiro foi alçado a uma posição de destaque. A grande estrela do esporte no Brasil, contudo, não poderá participar do torneio, pois os WTAs de nível 125 são disputados apenas por tenistas abaixo do top 50.

De qualquer forma, ter novamente um torneio chancelado pela associação internacional é visto de forma positiva. "Estamos muito felizes em poder trazer um evento desse porte ao Brasil e em um destino premium e badalado como é Florianópolis. O tênis feminino brasileiro está no melhor momento desde o início da Era Aberta com destaque pelo mundo e elas mereciam uma competição desse porte", disse Lúzio Ramos, diretor do torneio.

A premiação do Torneio de Florianópolis será de US$ 115 mil (R$ 563 mil na cotação atual). Além disso, as campeãs das chaves de simples e duplas receberão 160 pontos. A competição fará parte de uma gira sul-americana que passará por Colina (Chile), na semana do dia 13 de novembro, Buenos Aires (Argentina), a partir do dia 27, e Montevidéu (Uruguai), a partir do dia 4 de dezembro.