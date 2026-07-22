Brasil vira sobre o Japão, garante vaga na semifinal e pega a Itália na Liga das Nações

Com 29 pontos da ponteira Ana Cristina, equipe de Zé Roberto Guimarães venceu por 3 sets a 1 em Macau e agora encara as italianas

A Seleção Brasileira Feminina de Vôlei garantiu sua vaga na semifinal da Liga das Nações ao derrotar o Japão por 3 sets a 1 — com parciais de 24-26, 25-22, 25-16 e 25-20 —, em partida disputada em Macau, na China. O time comandado pelo técnico Zé Roberto Guimarães precisou buscar uma recuperação após sofrer um revés na primeira parcial, contando com uma atuação brilhante da ponteira Ana Cristina, maior pontuadora do confronto com 29 acertos.

📰 LEIA MAIS: Atlético-MG cede o empate ao Bahia e frustra retorno no Brasileirão

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O Brasil iniciou o primeiro set em ritmo forte e chegou a abrir vantagem, mas acabou cedendo a virada. Os ataques da capitã Ishikawa e a eficiência dos saques de Seki desestabilizaram a recepção brasileira, permitindo que o time asiático fechasse a parcial inicial em 26 a 24. A resposta da Seleção veio logo no set seguinte, empurrada pela força ofensiva de Ana Cristina e Júlia Bergmann, que somaram juntas 14 pontos para empatar o duelo e devolver a confiança à equipe.

A partir do terceiro set, o domínio brasileiro ficou evidente. Impondo seu ritmo do início ao fim, o Brasil atropelou as adversárias com um tranquilo 25 a 16. No quarto e último set, o Japão tentou manter o equilíbrio, mas o bloqueio verde-amarelo fez a diferença nos momentos decisivos. Erros de ataque das japonesas na reta final consolidaram a vitória e a classificação do Brasil.

⚽ Faça parte do nosso time, entre no nosso canal de notícias de esportes

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com o resultado, a Seleção Brasileira Feminina de Vôlei agora se prepara para encarar a Itália na semifinal da VNL, em duelo agendado para este sábado (25), com horário ainda a ser definido. As italianas garantiram o passaporte para a fase decisiva ao despacharem a Holanda por 3 sets a 0. O confronto promete ser um dos grandes momentos da competição, colocando frente a frente as duas primeiras colocadas do ranking mundial feminino.