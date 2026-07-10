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Brasil vence Polônia por 3 sets a 1 e garante vaga na fase final da Liga das Nações

Com atuação brilhante de Ana Cristina, seleção feminina de vôlei supera equilíbrio das polonesas em Osaka e carimba passaporte para Macau

Escrito por Da Redação
Publicado em 10.07.2026, 09:59:31 Editado em 10.07.2026, 09:59:25
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Brasil vence Polônia por 3 sets a 1 e garante vaga na fase final da Liga das Nações
Autor Foto: Divulgação/VNL

A Seleção Brasileira feminina de vôlei garantiu sua classificação para a fase final da Liga das Nações ao vencer a Polônia por 3 sets a 1, com parciais de 25/20, 23/25, 25/23 e 28/26. O confronto, válido pela fase classificatória do torneio, foi disputado nesta sexta-feira (10) em Osaka, no Japão. Com o resultado positivo, a equipe comandada pelo técnico José Roberto Guimarães assegurou sua vaga na etapa decisiva da competição, que ocorrerá em Macau, na China, entre os dias 22 e 26 de julho.

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O grande destaque da partida foi a ponteira Ana Cristina, que terminou como a maior pontuadora do confronto ao anotar 26 pontos, sendo 23 de ataque e três de bloqueio. O desempenho da atleta foi fundamental para desequilibrar um duelo marcado pelo equilíbrio intenso do início ao fim, refletido diretamente nos placares apertados de cada set.

O equilíbrio se desenhou logo no começo da partida, quando o Brasil levou a melhor no primeiro set por 25/20, mas viu a Polônia reagir imediatamente e empatar o jogo ao fechar a segunda parcial em 25/23. No terceiro set, as brasileiras conseguiram retomar a dianteira com uma vantagem mínima de 25/23. A disputa mais ferrenha ficou reservada para a quarta e última parcial, decidida ponto a ponto, na qual o time verde-amarelo demonstrou maior precisão nos momentos decisivos para fechar o placar em 28/26.

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Sem tempo para descanso, a seleção brasileira volta à quadra na Maruzen Intec Arena, ainda em Osaka, na madrugada deste sábado (11), às 3h30 (horário de Brasília), para enfrentar a Tailândia no encerramento da etapa japonesa da competição.

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