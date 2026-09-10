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VITÓRIA

Brasil vence Peru e mantém atuação impecável no Sul-Americano de Vôlei

Seleção feminina faz 3 a 0 no Maracanãzinho e encara a Colômbia nesta quinta-feira (10)

Escrito por (via Agência Estado)
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Brasil vence Peru e mantém atuação impecável no Sul-Americano de Vôlei
Autor O Brasil continua impecável no Sul-Americano de Vôlei Feminino - Foto: Divulgação/CBV

Dois jogos, duas vitórias soberanas. O Brasil continua impecável no Sul-Americano de Vôlei Feminino, que vale vaga para os Jogos Olímpicos de Los Angeles-2028. Nesta quarta-feira, um dia após arrasar a Venezuela, as comandadas de José Roberto Guimarães até cometeram alguns erros, mas bateram sem sustos o Peru, parciais de 25/16, 25/16 e 25/15 no Maracanãzinho em jogo com 13 bloqueios.

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A capitã Gabi e a central Diana foram as maiores pontuadoras da seleção brasileira, com 12 pontos cada. A ponteira Ana Cristina veio a seguir, com 11 bolas vencedoras, sendo um ace.

O terceiro adversário do Brasil será a Colômbia, nesta quinta-feira, em compromisso que promete mais exigência depois de a seleção não ter problemas diante das frágeis Venezuela e Peru.

Empolgada com a apresentação diante da Argentina, na estreia, apesar da derrota por 3 a 1, o Peru iniciou o confronto com as brasileiras equilibrando as ações até o 8 a 8, quando as favoritas abriram dois pontos de vantagem.

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Forte no bloqueio - foram cinco somente no set inicial -, o Brasil deslanchou após o 12 a 11, enfileirando seis pontos seguidos que seriam decisivos no fim, com o triunfo merecido por 25 a 16.

Depois de rara desvantagem de 9 a 6 no segundo set, no qual exagerava nos erros, o Brasil enfileirou dez impressionantes pontos seguidos para reassumir o comando do placar com 16 a 9. O bloqueio continuava fazendo a diferença diante de atordoadas oponentes.

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O décimo ponto peruano após a sequência poderosa das brasileiras foi comemorado como um alívio. Ocorre que as comandadas de Zé Roberto não queriam saber de perder sets na competição e logo abriram 2 a 0 com 25 a 16 mais uma vez, em pancada da capitã Gabi.

O terceiro set começou diferente e com as brasileiras mandando no marcador. Em ataque de Ana Cristina, a equipe logo abriu uma vantagem confortável de 6 a 3. A jovem estrela estava muito bem e até ace encaixou. O triunfo veio em novo bloqueio, com 25 a 15.

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