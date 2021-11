Da Redação

Brasil vence nas Eliminatórias do Mundial de Basquete

A era de Gustavo de Conti, o Gustavinho, no comando da seleção brasileira começou com o pé direito. A equipe venceu o Chile por 77 a 53, nesta sexta-feira. A partida em Buenos Aires, na Argentina, foi válida pela abertura das Eliminatórias da Copa do Mundo de Basquete de 2023. O técnico usou o duelo para testar seus comandados, colocando em quadra todos os 12 jogadores disponíveis para o jogo.

O Chile começou bem, com 21 pontos ainda no primeiro quarto, mas a empolgação parou por aí. Gustavinho soube ler bem o jogo do rival e explorou seus homens grandes que, tanto na defesa como no ataque, dominaram os adversários chilenos. Reflexo disso foi o primeiro tempo, em que Brasil foi soberano nos rebotes. Foram 26 para os brasileiros contra 14 dos adversários. A defesa brasileira foi se ajustando no decorrer do jogo e foi fundamental para o resultado final.

O técnico brasileiro decidiu aproveitar a vantagem que teve na altura e força e iniciou o segundo tempo com um quinteto mais alto, o mesmo que abriu uma boa vantagem no segundo quarto. A diferença rapidamente chegou aos dois dígitos, com a marcação brasileira complicando bastante o ataque chileno. Bruno Caboclo foi um dos destaques nos dois lados da quadra. Lucas Dias também foi muito bem-vindo do banco de reservas.

O último quarto começou com 13 pontos de vantagem para o Brasil. Lucas Mariano, seja enterrando ou chutando de três, colocou ainda mais frente ao time brasileiro. A última parcial seguiu o roteiro da anterior e não demorou para Gustavinho começar a utilizar outras formações. O Chile não soube esboçar reação e o placar final anotou 24 pontos de vantagem para o Brasil.

Lucas Mariano foi o cestinha do duelo com 18 pontos e três rebotes. Bruno Caboclo vem logo atrás, com 14 pontos e 13 rebotes, sendo 11 defensivos. Outro pivô brasileiro, Cristiano Felício, foi responsável por 12 pontos e nove rebotes.

ENTENDA AS ELIMINATÓRIAS - Os dois times voltam a se enfrentar neste sábado. O Grupo B é formado por Brasil, Chile, Colômbia e Uruguai. Nesta primeira fase das Eliminatórias, as 16 seleções são divididas em quatro chaves com quatro seleções cada, com jogos de ida e volta. Portanto, seis compromissos para cada equipe.

Os três melhores países avançam de fase, formando então os Grupos E (A + C) e F (B + D). Os resultados da primeira fase continuam valendo. Cada seleção jogará então contra equipes que ainda não enfrentaram. Avançando o Brasil entra no Grupo F e pode ter pela frente três destes rivais: Estados Unidos, Porto Rico, México ou Cuba. Da mesma forma que a primeira fase, são realizados seis jogos, também de ida e volta.

Neste momento, as três primeiras equipes após o fim dos duelos e também o melhor 4º colocado entre dos Grupos E e F vão para a Copa do Mundo de Basquete. O Mundial ocorre entre os dias 25 de agosto e 10 de setembro de 2023 e terá como sedes Japão, Filipinas e Indonésia.