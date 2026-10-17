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Brasil vence Japão e enfrenta Afeganistão pelo tri da Copa das Nações de Futsal

Escrito por Estadão Conteúdo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O Brasil está a uma vitória do tricampeonato da Copa das Nações de Futsal. Com dois gols de Leandro Lino e um de Lucão, a seleção derrotou o Japão por 3 a 0 neste sábado (17), no Ginásio Max Rosenmann, em São José dos Pinhais (PR), e garantiu presença na decisão contra o Afeganistão. A final será neste domingo (18), às 13h, no mesmo local.

A classificação foi construída nas duas etapas. O time comandado por Marquinhos Xavier terminou o primeiro tempo com vantagem de 1 a 0 e marcou mais duas vezes depois do intervalo. Leandro Lino foi o destaque ofensivo ao balançar a rede duas vezes, enquanto Lucão completou o placar que confirmou a terceira vitória brasileira em três partidas no torneio.

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A campanha brasileira começou com um triunfo por 4 a 2 sobre Cabo Verde. Na segunda apresentação, a seleção fez 3 a 0 na Indonésia, com gols de Cléber, Fabinho e Rufino, e assegurou a liderança do Grupo A. Com o resultado da semifinal, chega à decisão com dez gols marcados e apenas dois sofridos.

O Japão entrou no mata-mata depois de terminar a primeira fase na segunda colocação do Grupo B, com empates diante do Peru, por 2 a 2, e do Afeganistão, por 0 a 0. Contra os brasileiros, porém, sofreu a primeira derrota na competição e terá de disputar o terceiro lugar com Cabo Verde, neste domingo, às 10h30.

O Afeganistão garantiu a outra vaga na final ao vencer Cabo Verde por 4 a 2 neste sábado. Os afegãos abriram 3 a 0 no primeiro tempo e confirmaram a classificação na etapa final. A equipe chega invicta à decisão, depois de liderar o Grupo B com um empate sem gols diante do Japão e uma vitória por 3 a 0 sobre o Peru.

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A seleção brasileira busca manter a exclusividade no topo do torneio, que chega à terceira edição. Foi campeã em 2023, em Sorocaba (SP), ao superar o Irã na final, e repetiu a conquista em 2025, em Brasília, diante da Polônia.

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