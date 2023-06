Brasil vence Guiné em partida marcada por campanha antirracista

Com racismo não tem jogo. Foi com essa mensagem que o Brasil venceu Guiné por 4 a 1 neste sábado (17), no RCDE Stadium, em Barcelona, na Espanha. Pela primeira vez em 109 anos de história, a Seleção Brasileira jogou uma partida com um uniforme todo preto. A ação faz parte da campanha da CBF, com o apoio da FIFA, pelo fim do racismo no futebol e na sociedade.

Dorival Júnior reforça comissão técnica e dá folga aos jogadores do São Paulo

Os gols da partida foram marcados por Joelinton, Rodrygo e Éder Militão pelo Brasil. Para Guiné, Guirassy fez o gol da equipe africana. A emblemática camisa 10 da Seleção Brasileira foi usada por Vinicius Junior. Foi a primeira vez que o atacante usou o tradicional número eternizado pelo Rei Pelé.

Antes da partida começar, os jogadores sentaram e se ajoelharam no gramado do estádio do Espanyol e respeitaram um minuto de silêncio junto com a torcida local. Durante a semana, o presidente da FIFA, Gianni Infantino, visitou a delegação brasileira e declarou apoio à campanha “Com racismo não tem jogo”.



Com a camisa preta, o Brasil atuou por 45 minutos. No segundo tempo, a tradicional amarelinha voltou a ser usada pelos jogadores, com a marca da campanha “com racismo não tem jogo” no centro dos uniformes brasileiros.

GOLS

O primeiro gol brasileiro saiu aos 26 minutos do primeiro tempo. Após cobrança de escanteio, Richarlison brigou pela bola, a bola desviou em Casemirou e sobrou para Joelinton fazer 1 a 0. Foi a estreia do jogador do Newcastle

O gol de Joelinton foi o primeiro dele na história da Seleção. Revelado pelo Sport, o meio-campista defende o Newcastle e estreou com a amarelinha neste sábado. Ainda no primeiro tempo, aos 28 minutos, Rodrygo entrou na área e chutou com qualidade para fazer 2 a 0. Aos 35, Guirassy fez 2 a 1.

No início do segundo tempo, aos 3 minutos, Lucas Paquetá cobrou falta na área e viu Éder Militão aproveitar de cabeça para fazer 3 a 1. Nos minutos finais da partida, foi a vez de Vini Junior. O camisa 10 do Brasil bateu pênalti e fechou a goleada brasileira.

O próximo jogo da Seleção Brasileira está marcado para terça-feira. Será contra Senegal, em Lisboa, em Portugal.

