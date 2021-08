Da Redação

Brasil vence Coreia do Sul e disputará ouro contra EUA

A Seleção Brasileira de Voleibol Feminino disputou a semifinal contra a Coreia do Sul e venceu, facilmente, por 3 sets a 0. A equipe brasileira não contou com Tandara, pois ela foi suspensa provisoriamente por "potencial violação de regra antidopagem". Com a vitória, a seleção irá disputar o ouro contra os Estados Unidos, nos Jogos Olímpicos de Tóquio.

O jogo, vencido por 3 sets a 0, teve parciais de 25/16, 25/16 e 25/16. O Brasil entrou com Rosamaria, que já havia sido um dos principais destaques na vitória nas quartas de final, sobre as russas, quando entrou durante a partida. A levantadora Macris começou como titular pela primeira vez desde a lesão sofrida contra o Japão, na fase de grupos, e também fez uma boa partida.

A final do vôlei feminino acontece às 1h30 (horário de Brasília) deste domingo (8). Brasil e Estados Unidos foram as melhores equipes da primeira fase, fechando seus grupos na liderança. A seleção dirigida por José Roberto Guimarães está invicta nas Olimpíadas 2020, enquanto as norte-americanas perderam um jogo, para as russas, na fase inicial.