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Brasil vence Chile na estreia do Sul-Americano Masculino de Vôlei no Maracanãzinho

Escrito por Estadão Conteúdo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A seleção brasileira masculina de vôlei estreou com vitória no Campeonato Sul-Americana, nesta quarta-feira, ao derrotar o Chile, por 3 sets a 0, com parciais de 25/23, 25/16 e 25/21, no Maracanãzinho, no Rio. Os dois primeiros lugares da competição garantem vaga no Mundial da modalidade, enquanto a seleção campeã terá o passaporte carimbado para a Olimpíada de Los Angeles/2028. O time volta à quadra nesta quarta-feira diante da Bolívia, às 20 horas.

O técnico Bernardinho colocou o Brasil em quadra com Maique, Lucarelli, Cachoa, Bryan, Flávio e Adriano. A disputa começou muito equilibrada no primeiro set. Sem atuação do bloqueio, o Brasil sofreu diante de um Chile valente e confiante no saque. Desta forma, a seleção brasileira só conseguiu abrir dois pontos de vantagem em 12/10 e depois conseguiu 23/20, antes de fechar em 25/23, com direito ao primeiro ponto de bloqueio.

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O Brasil voltou melhor para o segundo set. Com cinco pontos de bloqueio e Adriano e Lucarelli presentes no ataque, a seleção marcou oito pontos seguidos e abriu 13/5. Na sequência, o Brasil voltou a diminuir o ritmo, vendo o Chile diminuir a desvantagem para 17/11. Mas no final do set, a seleção voltou a sacar bem, bloqueou e fechou a parcial em 25/16.

Já sem a mesma confiança, o Chile veio para o terceiro set sem a mesma velocidade e cometendo erros, que proporcionaram o Brasil a abrir rapidamente vantagem de 8/2. Com o passe na mão, o levantador Cachopa distribuiu bem as jogadas, aproveitadas principalmente por Lucarelli. Desta forma, a seleção brasileira chegou a 12/7.

Apesar da vantagem, Bernardinho demonstrou insatisfação com o desempenho do time, que voltou a perder a concentração, permitindo o avanço chileno: 14/11. Daí até o final os times se revezaram nos pontos e nos erros, com nova vitória do Brasil por 25/21.

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BRASIL Chile Sul-Americano Masculino Vôlei
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