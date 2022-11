Brasil vence a Suíça de 1 a 0 nesta segunda-feira (28)

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O autor do único gol do time é o volante Casemiro, camisa 5, no final do 2º tempo

Em busca do hexacampeonato na Copa do Mundo do Catar, a Seleção Brasileira de futebol masculino venceu de 1 a 0 durante jogo contra a Suíça, na tarde desta segunda-feira (28), pela segunda rodada da fase de grupos. O autor do único gol do time é o volante Casemiro, camisa 5, no final do 2º tempo.

continua após publicidade .

Líder do Grupo G, com três pontos, o Brasil busca a classificação antecipada às oitavas de final do Mundial, assim como a Suíça, também com três pontos, que ocupa o segundo lugar na chave devido ao saldo de gols. No mesmo grupo estão Camarões e Sérvia que ainda não pontuaram na competição.

Brasil e Suíça já empataram duas vezes em Mundiais: na primeira delas, na primeira Copa realizada no Brasil, em 1950, o placar foi de 2 a 2 no Estádio do Pacaembu, em São Paulo; e na última edição da Copa, na Rússia, em 2018, o confronto terminou em 1 a 1. O próximo jogo da Seleção Brasileira será nesta sexta-feira (2/12), às 16 horas, contra o time de Camarões. Na fase de grupos da Copa do Catar o escrete canarinho estreou com vitória por 2 a 0 contra a Sérvia.

continua após publicidade .

Veja o post da CBF:





Siga o TNOnline no Google News