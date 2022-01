Brasil vai à semi do Sul-Centro e garante vaga no Mundial de Handebol Masculino

Da Redação

O Brasil está classificado para as semifinais do Torneio Sul-Centro de handebol masculino. A vaga na próxima fase foi conquistada com a vitória por 49 a 13 contra a Costa Rica, na noite de quarta-feira, no Recife. A seleção não teve dificuldade para vencer os costarriquenhos e confirmar presença na próxima fase da competição com dois resultados positivos em dois jogos disputados.

continua após publicidade .

Além de se manter na briga pelo título do torneio, o Brasil ainda garantiu uma das quatro vagas do continente para o Mundial da Suécia/Polônia, em 2023. Chile, Argentina e Uruguai também estão com o passaporte carimbado para este campeonato.

O Brasil foi superior à Costa Rica durante todo o jogo. O técnico Marcus Tatá entrou com uma equipe um pouco modificada em quadra em relação à que iniciou contra o Paraguai na estreia. Ele manteve o pivô Rogério e os armadores Haniel, Gustavo e João Pedro, mas nas pontas substituiu Chiuffa por Rudolph e Torriani por Kleber. Bombom também começou no gol.

continua após publicidade .

O melhor jogador da partida também foi brasileiro. O escolhido foi o armador central João Pedro. O artilheiro foi Chiuffa com 10 gols, seguido de Rudolph, com 8.

Nesta quinta-feira, o Brasil enfrenta o Chile, na última rodada da primeira fase, para definir quem será o primeiro colocado do grupo e vai enfrentar o segundo colocado do Grupo A, que está entre Uruguai e Argentina. O confronto contra os chilenos está marcado para as 20 horas, no ginásio Geraldão, no Recife.