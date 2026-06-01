Brasil usará uniforme azul na Copa do Mundo, e goleiros terão polêmica camisa vermelha

A Fifa definiu os uniformes de cada seleção para as partidas da primeira fase da Copa do Mundo de 2026. O Brasil não irá a campo apenas de amarelo. Em cada jogo da fase de grupos, a seleção brasileira usará um uniforme diferente.

A lista inclui até uma camisa vermelha para os goleiros. No último ano, uma polêmica se instaurou diante do aval da CBF para a produção de uma camisa vermelha para a seleção. O uniforme ocuparia o lugar da camisa azul. Tudo estava fechado com a Nike, mas houve um recuo após a troca na presidência da entidade.

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A estreia contra o Marrocos é o único jogo da primeira fase em que o Brasil vestirá os camisa amarela, calção azul e meias brancas. Os goleiros estarão todos de preto. Os marroquinos vestem camisa e meias vermelhas e calção verde.

Na segunda rodada, contra o Haiti, o time brasileiro usará azul na camisa e no calção, com as meias pretas. Os goleiros estarão com todo o uniforme magenta. Os haitianos vestem camisa, calção e meias brancas.

É na terceira rodada em que os goleiros brasileiros irão aparecer com uniforme todo vermelho. Os jogadores de linha voltam a ter a camisa amarela e meias brancas, mas com calção também branco.

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O Brasil integra o Grupo C da Copa do Mundo. A estreia será contra a seleção do Marrocos, em East Rutherford (Nova Jersey), dia 13 de junho, às 19h (de Brasília). Na segunda rodada, o adversário será o Haiti, dia 19 de junho, às 21h30, na Filadélfia. A seleção fecha a primeira fase diante da Escócia, dia 24 de junho, às 19h, em Miami.