Brasil tem um desfalque para enfrentar o Japão nesta segunda-feira; veja o time
Equipe brasileira enfrenta os japoneses nesta segunda-feira (29), às 14h, pela segunda fase do Mundial. Quem avançar pega Noruega ou Costa do Marfim
A seleção brasileira finalizou na tarde deste domingo (28) a sua preparação para o confronto contra o Japão, válido pela segunda fase da Copa do Mundo de 2026. A partida, que marca a estreia do Brasil no mata-mata da competição, será disputada nesta segunda-feira, às 14h (horário de Brasília). O último treinamento antes do duelo decisivo ocorreu sob um forte calor de 31ºC no Shell Energy Stadium, na cidade de Houston, nos Estados Unidos. Em caso de vitória sobre os japoneses, a equipe brasileira já sabe que enfrentará a Noruega ou a Costa do Marfim nas oitavas de final.
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A principal ausência na atividade continuou sendo o atacante Raphinha, que segue em processo de recuperação de uma lesão na coxa direita. Com isso, a tendência é que o técnico Carlo Ancelotti repita a mesma formação titular que venceu a Escócia na última quarta-feira, marcando a primeira vez que o comandante italiano não fará alterações na equipe de um jogo para o outro. Dessa forma, o Brasil deve ir a campo com Alisson no gol; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos na defesa; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá no meio-campo; e um trio de ataque formado por Rayan, Matheus Cunha e Vini Jr.
Durante os 15 minutos de treino liberados para a imprensa, Ancelotti priorizou as jogadas de bola parada, um procedimento habitual da comissão técnica nas vésperas das partidas deste Mundial. A manutenção do jovem Rayan na equipe titular ocorre após o jogador apresentar uma boa atuação no último jogo, destacando-se tanto na criação ofensiva quanto na recomposição da defesa. O setor também aposta na boa fase de Vinicius Jr., que já balançou as redes quatro vezes no torneio, briga pela artilharia isolada e figura como o quarto melhor jogador de ataque da competição, segundo estatísticas da Fifa.
A seleção brasileira chega a esta etapa eliminatória ostentando uma campanha sólida e invicta na fase de grupos. O time comandado por Ancelotti estreou com um empate de 1 a 1 contra o Marrocos e, na sequência, embalou duas vitórias consistentes por 3 a 0, superando o Haiti e a Escócia para garantir a sua classificação à segunda fase da Copa do Mundo.