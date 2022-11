Brasil tem janela complicada na corrida por vaga na Copa do Mundo de Basquete

Marcius Azevedo (via Agência Estado)

A seleção brasileira masculina de basquete entra em quadra para dois jogos pelas Eliminatórias que podem encaminhar o objetivo de conseguir uma vaga na Copa do Mundo de 2023 ou complicar bastante o caminho do Brasil, inclusive em relação aos Jogos Olímpicos de Paris. O primeiro desafio será contra os Estados Unidos, nesta sexta-feira, às 18h, na Washington Entertainment & Sports Arena.

No momento, o time do técnico Gustavo De Conti ocupa o segundo lugar no Grupo F, com cinco vitórias e três derrotas. A liderança é dos Estados Unidos com sete vitórias e uma derrota. México e Uruguai estão em terceiro e quarto, respectivamente, com o mesmo desempenho da seleção brasileira. Apenas os três melhores garantem vaga, além do melhor quarto colocado entre os dois grupos.

Além dos Estados Unidos, o Brasil encara o México, de segunda para terça, às 0h30 (horário de Brasília), no Ginásio Auditorio Universitario, na cidade de Chihuahua. As duas partidas terão transmissão da ESPN. Os brasileiros precisam de pelo menos uma vitória para continuarem com boas chances de conseguir uma vaga. A última janela será disputada apenas em fevereiro de 2023.

"É um jogo muito importante para a nossa busca pela classificação, assim como o duelo contra o México. Sabemos que é um duelo difícil, na casa deles, mas temos um time que se conhece muito mais, que joga há mais tempo junto e que isso pode ajudar bastante, afirmou o armador Marcelinho Huertas.

A seleção brasileira terá como base o time que foi vice-campeão da Copa América no Recife, em setembro, além do retorno de Bruno Caboclo, Tim Soares e Gui Deodato. A campanha na competição serve de motivação para o Brasil reencontrar o caminho nas Eliminatórias. A equipe vem de três derrotas consecutivas no classificatório.

"Viemos de uma AmeriCup muito boa, voltamos a nos encontrar agora após o vice no torneio, onde crescemos bastante, e estamos confiantes para esse jogo contra os EUA. Vamos em busca da vitória", afirmou o armador Yago, que, neste intervalo, deixou o Flamengo e agora defende o Ratiopharm Ulm, da Alemanha.

No último treino antes de enfrentar os Estados Unidos, o grupo da seleção brasileiras recebeu duas visitas importantes: Anderson Varejão e Tiago Splitter. Eles conversaram com os jogadores e com o técnico Gustavinho.

"Jogar pela seleção é um privilégio, e eles sabem disso. Fico feliz em estar no ambiente, com eles, e reforçar isso para cada um. É um momento importante nas Eliminatórias e o grupo está confiante", afirmou Splitter, que, apesar de fazer parte da comissão técnica do Brasil, trabalha como assistente no Brooklyn Nets, da NBA, e, por isso, não fica no banco nos dois jogos.

OLIMPÍADA

A vaga na Copa do Mundo é importante porque o torneio vai dar sete vagas para os Jogos Olímpicos de Paris-2024, sendo duas para os melhores colocados das Américas. Caso fique fora da competição em 2023, que será realizada no Japão, Filipinas e Indonésia, o Brasil teria de superar um processo mais longo para conseguir uma das últimas quatro vagas. A Fiba vai realizar uma Pré-Qualificatória e depois o Qualificatório.